Un Cartaginés sorprendente levanta la voz ante Santos

¿Qué le pasa a este Cartaginés que no es aquel que gana un partido importante y luego se cae? ¿Por qué esta versión no es similar a aquellas que solía estar en la parte media de la tabla o un poco más abajo y veía cómo desde el inicio se le alejaban los cuatro primeros? ¿A qué se debe que ahora tampoco sufre ante el Santos en el Ebal Rodríguez?

Ronaldo Araya fue uno de los protagonistas de Cartaginés ante el Santos, al marcar y dar asistencia, en la fecha ocho del Torneo de Clausura 2022. (Cartaginés)

No quiero abusar de las preguntas, pero ¿cómo me explican que este plantel no se viene abajo sin Marcel Hernández y tampoco sin Michael Barrantes? Cuesta entenderlo bien, pero no porque el actual equipo no tenga la capacidad o la calidad, sino porque la tendencia en la Vieja Metrópoli era otra, hasta cuando tenía grandes cuadros.

Sin embargo, hoy en día estos brumosos son irreconocibles. Aclaro que lo digo de manera positiva, porque con el gane 3 a 1 en suelo guapileño los centenarios levantaron la voz y respaldaron sus palabras con acciones: son segundos con los mismos 15 puntos que Alajuelense en ocho fechas del Torneo de Clausura 2022, también son la mejor ofensiva (mismos 16 tantos que Guadalupe) y ahora ligan victorias al hilo.

Es más, sin Marcel, fuera por expulsión y por estar visitando a su familia en Cuba, marcó cuatro anotaciones en dos compromisos. Mucho del mérito lo tiene el técnico Géiner Segura, quien armó una planilla de calidad, en la que no sobra nadie y funcionan como una verdadera unidad, que llega con muchos elementos arriba, pero también contiene y sabe armar un bloque bajo.

En territorio santista de nuevo los relevos de Hernández dieron frutos, al punto que Jeikel Venegas actuó como falso “9″ y consiguió un doblete, primero con remate potente en el minuto 16 (asistencia de Ronaldo Araya) y luego selló el tercero en el 50′, al aprovechar una mala devolución de Alvin Benneth.

Eso sí, hay que dedicarle un apartado especial a Ronaldo, quien no solo viene en ascenso desde el certamen anterior, sino que en este campeonato asumió un rol protagónico, sabe que es el creativo y que mucho del fútbol del club pasa por él, al punto que dio pase de gol y también concretó de cabeza en el 46′. Es más, en el Clausura 2022 suma cuatro festejos y tres asistencias.

Queda mucho camino, pero Segura por ahora logra lo que muchos no han podido, al punto que se puede afirmar que este Cartaginés juega bien, gusta y se ve muy maduro y sólido en cancha.

Santos se derrumbó

Si el Cartaginés es irreconocible, lo del Santos es inexplicable. Esta versión de los guapileños no es ni la sombra de aquel que clasificó entre los cuatro mejores el semestre anterior, por el contrario, hoy en día son últimos y apenas tienen cuatro puntos de 18 posibles.

Es muy claro que estos guapileños no tienen nada de peso en ataque, al no contar con Javon East y Luis Paradela, fuera por sus problemas migratorios. Así mismo, adolece la baja del mexicano Everardo Rubio en defensa y no puede disfrutar tampoco del azteca Julio Barragán, por los mismos problemas que los otros dos extranjeros.

Al no tener a sus referentes en ofensiva, las llegadas de los dirigidos por Erick Rodríguez son a cuenta gotas. Es más, es un equipo sin ideas arriba y sus incursiones son principalmente por la táctica fija. De no recuperar a las piezas claves pronto, Rodríguez la seguirá pasando mal.

Ante los brumosos tampoco estuvo Osvaldo Rodríguez (lesión) y por ende nunca llegaron bien armados arriba. El tanto del 1 a 1 en el minuto 36 fue más por fortuna, luego de que Isaac Salas rematara y el balón se desviara en Víctor Murillo.

Si bien, el no tener a piezas importantes pesa, los guapileños tampoco tapan esto con una buena propuesta y menos funcionan como equipo.

Ficha del juego:

- Santos: 1

Titulares: Daniel Cambronero, Pablo Arboine, Alvin Benneth, Luis José Hernández, Juan Diego Madrigal, Denilson Mason, Edder Solórzano, Douglas López, Michael Barquero, Isacc Salas y Jossimar Méndez. DT. Erick Rodríguez.

Cambios: Denilson Mora (Barquero, al 57′), Sebastian Castro (Benneth, al 72′), Luis Pérez (Mason, al 82′) y Jeremy Gómez (López, al 82′).

- Cartaginés: 3

Titulares: Kevin Briceño, Carlos Barahona, José Luis Quirós, Daniel Chacón, William Quirós, Víctor Murillo, Mauricio Montero, Allen Guevara, Luis Ronaldo Araya, Dylan Flores y Jeikel Venegas. DT. Géiner Segura.

Cambios: Diego Sánchez (Barahona, al 46′), Paolo Jiménez (Araya, al 74′), Jesús Chaves (Venegas, al 81′), José Gabriel Vargas (Flores, al 85′) y Derrickson Quirós (Montero, al 85′).

Goles: 0-1 (16′): Venegas (Araya). 1-1 (36′): Salas (Solórzano). 1-2 (45+1′): Araya (Montero). 1-3 (50′): Venegas. Árbitros: Pablo Camacho con Víctor Ramírez, Jeriel Valverde y Henry Bejarano. Estadio: Ebal Rodríguez, 6 p. m.