Un cachorro de Alajuelense duda en regresar al equipo

Jurgens Montenegro ha sido una constante moneda de cambio para Alajuelense en los mercados de fichajes. O también, sabe lo que es sentarse a una reunión con el gerente deportivo de turno para explicarle que el técnico no cuenta con él.

Llegó al club manudo para la temporada 2017-2018 y desde entonces salió a préstamo al Cartaginés (donde jugó 997 minutos), luego pasó a Jicaral (donde participó en 1.325 minutos) y ahora fue protagonista con el Puntarenas FC, donde participó en 1.276 minutos y marcó tres goles.

La falta de oportunidad en el equipo rojinegro lo pone a pensar si regresar a Alajuelense es la mejor opción para él, ahora que finalizó el préstamo con el equipo porteño.

El delantero manudo conversó con los medios de comunicación tras el juego en el que Puntarenas luchó hasta el final por superar al Herediano en la semifinal y fue enfático sobre su eventual regreso a Turrúcares, Alajuela.

“Todavía tengo contrato con la Liga y voy a ver qué decisión tomo, si seguir o no. Como dije anteriormente, voy a valorar algunas cosas. Creo que he tratado de hacer las cosas bien, tanto aquí (en Puntarenas FC) como en La Liga”, le respondió el ariete al sitio web, Diario Deportivo.

El oriundo de Fray Casiano de Puntarenas también fue sincero ante la pregunta si le ha incomodado el hecho de que lo hayan prestado en varias ocasiones.

“A ningún jugador le gusta que lo presten, pero si me prestaron es porque quizás no estaba dando lo que ellos pensaban, o no sé. Es decisión de ellos. Yo lo único que quiero es sudar la camiseta donde esté (...). Ahora hay que pensar para ver qué decisión tomo, es una decisión muy difícil para mí, porque también tengo que pensar en el futuro de mi familia”, enfatizó el jugador.

Jurguens Montenegro solo marcó tres goles en el Apertura 2022, pero fue protagonista en la ofensiva del Puntarenas (Rafael Pacheco Granados)

Por su parte, el representante del jugador, Juan Vicente Carvajal, menciona a La Nación que “su recomendación es que se cumpla el contrato de préstamo con Puntarenas FC”. Este finaliza en mayo del 2023.

“Mi recomendación, en definitiva, es que se cumpla el contrato de préstamo que existe. Jurguens tuvo regularidad y ahora debe buscar una mejor cantidad de goles”, mencionó Carvajal a La Nación.

Por su parte, Héctor Trejos, presidente del Puntarenas FC, se declara satisfecho por lo que hizo Montenegro en el Apertura 2022.

“Nosotros queremos que el contrato se respete. Tenemos una gran relación con Alajuelense y hasta el momento no nos han tocado el tema para finalizarlo de manera anticipada. Ellos siguen en competencia en la final de Liga Concacaf. El contrato dice que se podría acabar el préstamo si hay una posibilidad real en el extranjero”, mencionó Trejos.