Un cachorro de Alajuelense anda suelto: anota dos goles el sábado y otro el domingo

Desde que debutó en setiembre pasado, Doryan Rodríguez ha jugado 102 minutos en Primera División y suma tres goles. (Rafael Pacheco Granados)

“Abuelo, si no fuera por usted, yo no estuviera aquí”. Esas palabras se las dijo Doryan Rodríguez a su abuelito, don Olger Rodríguez, cuando lo llamó, prácticamente una hora después de que terminó el partido en el que Alajuelense derrotó el sábado por 4 a 0 a Guanacasteca.

El goleador del alto rendimiento de la Liga ingresó al partido en el minuto 79 y marcó su primer doblete en la máxima categoría.

La conversación telefónica entre ellos fue muy especial, porque mientras que don Olger sentía que el corazón se le salía del pecho por el orgullo que lo embargaba, el atacante que acaba de cumplir 19 años y que es de Higuito de San Mateo de Alajuela quería darle las gracias a la persona que más lo ha impulsado en su sueño de ser futbolista.

Durante esa charla telefónica, Doryan le contó a don Olger que al día siguiente (este domingo) jugaba de nuevo, pues comenzaba el torneo de Alto Rendimiento y que la Liga recibía a Herediano, a las 9 a. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Ese cachorro de Alajuelense anda suelto, porque después del doblete del sábado en Primera División, este domingo fue el autor de uno de los tres tantos con que los rojinegros derrotaron al Team, en el inicio del torneo U-20 de la Liga ULatina.

Los otros goles los convirtieron Santiago van der Putten y de Deylan Paz. Junto a los tres anotadores, también fueron de la partida Bayron Mora, Jossimar Gómez, Rayinder Hernández, Rashir Parkins, Sebastián Rodríguez, Freed Cedeño, Josimar Alcócer y Bryan Félix.

La historia. Doryan Rodríguez llegó a Alajuelense como resultado de unas visorías que se efectuaron en Jesús María de San Mateo para selecciones regionales, gracias al interés de Rónald Rodríguez Jiménez, que lo coordinó con Luis Roberto Sibaja.

“Humildemente yo apoyaba a mi nieto y cuando se podía le compraba los zapatitos para jugar fútbol y la ropita para que jugara y fue creciendo”, mencionó don Olger Rodríguez a La Nación.

Aquel niño que agarraba la pelota desde los tres años para jugar a que metía muchos goles en un estadio imaginario fue seleccionado a la regional y estuvo entrenando en Alajuela durante un mes.

Doryan Rodríguez usaba el uniforme de Alajuelense desde que tenía tres años. (Cortesía)

Luego se efectuaron unos partidos amistosos en Heredia, donde habían visores de todos los equipos. Un par de días después entró una llamada de Enrique ‘Quique’ Vásquez, con la noticia de que la Liga se había interesado en él y que querían verlo.

A Doryan lo citaron a un partido amistoso un jueves a las 4 p. m. en la cancha del barrio San José de Alajuela.

“Lo llevamos ahí. El señor Pablo Izaguirre que entrenaba a esos muchachitos le dijo que sí, que le parecía bien, que tenía condiciones y que le gustaría que se uniera al equipo”.

Tan solo faltaba que don Olger acudiera a la oficina de liga menor en el estadio Alejandro Morera Soto para que su nieto fuera inscrito. Después de ese momento, el delantero se quedó en la Liga y desde entonces han pasado cinco años.

“Él ha ido progresando y estamos contentos de haber ayudado en lo que hemos podido, porque a veces uno económicamente no puede mucho, pero le dimos el empujoncito para que pudiera seguir creciendo en el fútbol”, apuntó el abuelito.

Al atacante juvenil siempre le ha gustado jugar de delantero y a don Olger le resultaba muy curioso observarlo partido a partido, en las diferentes categorías, porque para nada le gusta perder.

“Muchas veces se disgustaba si había un compañerillo, como decimos nosotros, que no le ponía. Él se incomodaba y le decía que le pusiera, que tenían que sacar eso. Además, ama la camiseta de la Liga, él adora a Alajuelense y por eso besa el escudo, porque le nace. él lleva los colores de la Liga en el corazón. Desde los tres años ya andaba con el uniforme de la Liga”.

Don Olger Rodríguez contó por qué su nieto, Doryan, besa el escudo de Alajuelense cuando anota. (Rafael Pacheco Granados)

No se cansa de aconsejarlo y decirle que tiene que ser humilde y paciente, escuchar al cuerpo técnico, ponerle atención, que cuidado está viendo para otro lado cuando los entrenadores dan una charla técnica, porque le insiste en que la concentración en el fútbol es fundamental.

“Y no me cansaré de decirle eso a él, pero es que cuando un nieto le agradece a uno los consejos que le da por la poca ayuda que uno le ha dado, es algo inexplicable”.

Poco a poco, don Olger se va acostumbrando a las emociones. En el torneo pasado se dio el debut de Doryan Rodríguez en la Primera División y fue un estreno soñado tanto para el jugador, como para sus familiares, porque fue con gol.

“Cuando él habló conmigo para decirme que lo habían convocado esa vez, las palabras mías fueron: ‘Papi, si lo ponen un minuto que sea, tiene que llegar a jugar ese minuto. Si lo meten diez minutos con más razón; pero si no lo meten, tenga esa paciencia y esa tranquilidad, nada de disgustarse ni por el estilo, porque las cosas no se ganan de esa manera’. Y me respondió que estaba de acuerdo, que si no jugaba no había problema”.

Don Olger estaba pegado al televisor ese 7 de setiembre de 2021 y al minuto 70 fue testigo de cuando Doryan se estrenó en Primera, al entrar como relevo de Josimar Alcócer. Once minutos después escribió su nombre en la lista de anotadores de la máxima categoría del fútbol nacional.

“Cuando entró e hizo el gol, fue una alegría tremenda, algo inexplicable, porque el papá brincaba, yo tenía una alegría tremenda y luego conversamos con él y le expresamos lo orgullosos que nos sentíamos en ese momento, porque era un sueño que él tenía, jugar con la Liga, ojalá debutar en el Morera y hacerlo con gol”, apuntó el abuelito.

Aquella noche, cuando el jugador llegó a la casa de don Olger, se fundieron en un abrazo con lágrimas de alegría.

“Para este sábado yo sabía que el tiempo pasaba y que en algún momento entraría. Cuando supe que jugaría unos 15 minutos me alegré, porque podría mostrarse y llegó el gol. No nos habíamos recuperado del festejo cuando cayó el doblete de Doryan e imagínese la algarabía”.

Don Olger está convencido de que su nieto no tiene noción de ese rato tan alegre que hizo pasar a sus familiares el sábado y de lo contentos que los puso saber que el domingo anotó de nuevo, con el alto rendimiento.

“Era un sueño de él, hacerse un campito en Alajuelense, en el equipo de sus amores y que si juega en Primera o en el alto rendimiento se toma las cosas con la misma responsabilidad, porque está representando a la Liga”.

¡GOL!

El juvenil Doryan Rodríguez con el tercer tanto para los manudos. ⚽️ pic.twitter.com/lzQHewlwPp — FUTV (@FUTVCR) January 23, 2022

¡GOL!

Doblete para el jugador manudo Doryan Rodríguez. ⚽️⚽️ pic.twitter.com/AMyYrDwSQ7 — FUTV (@FUTVCR) January 23, 2022

Inclusive, el orgulloso abuelito se emociona más al ver como Doryan aprende en el día a día de los mejores.

“Para mí es una felicidad saber que está a la par de jugadores que han sido muy consagrados a nivel nacional e internacional y yo siempre le digo y le pregunto qué cómo son a nivel personal y cuando me dice la forma en la que ellos se involucran con los jóvenes yo me siento agradecido”.

El cachorro de Alajuelense anda suelto. Anotó un doblete el sábado con el primer equipo de la Liga y este domingo convirtió otro tanto con el alto rendimiento.

Además, es uno de los convocados para los cuatro amistosos que sostendrá la Selección Sub-20, entre el 29 de enero y el 10 de febrero.