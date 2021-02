Dígalo usted, don David: ‘Me equivoqué’. Todos lo vamos a entender. Pídale a la Comisión de Arbitraje levantar ese absurdo silencio al que somete a los réferis. Y si no le conceden el permiso, hágalo también: que lo castiguen por honesto. Hágalo. Hágale un favor a la sociedad. No al fútbol, no a Alonso Martínez, mucho menos a la Liga, ni siquiera al arbitraje, sino a una sociedad urgida de acciones honestas.