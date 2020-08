Más allá de los resultados, algunas de sus ideas tuvieron éxito en el desarrollo de los partidos y otras evidentemente no. Los entrenadores varían, tratan de encontrar la forma óptima de plantear su equipo y viven en una constante búsqueda de la mejora grupal. Carevic no es la excepción: es predecible unas veces y otras no, es tan predecible como lo son los demás técnicos.