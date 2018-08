Se ha hablado mucho con los jugadores de que tenemos que finalizar las jugadas. En el partido contra Pérez Zeledón nosotros atacamos mucho, pero no finalizamos nuestras jugadas, no creamos peligro, los remates a marco fueron mínimos y en realidad, el portero de Pérez Zeledón no tuvo mucho trabajo, porque las acciones directas al marco de él no llegaron, aunque sí creamos jugadas y nos insinuamos con peligro cerca del área.