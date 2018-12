Y agregó: “A veces la gente no entiende y cree que porque tal vez estás en banca o en gradería ya es más fácil criticar y se dice que uno no juega porque no tiene las condiciones para estar en un equipo como la Liga y no es así, porque no ven la competencia que hay por delante. El fútbol pasa rápido, uno tiene que aprovechar el tiempo y no solo se puede quedar por quedarse, hay que buscar rumbos para jugar y mostrarse”.