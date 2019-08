“Yo dije: ‘excelente’ y me hice a un lado. Nada más. Yo no tenía que haber hecho eso. Me debió firmar un finiquito, pero don Carlos dijo que el señor (Castillo) me iba a pagar. Pasaron 15 días, un mes, y nada de mi plata y el equipo con cero puntos”, relató.