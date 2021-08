Triunfo de Alajuelense en el Chorotega dejó secuelas en Guanacasteca

Tener dos puntos en seis partidos le pasó factura a Minor Díaz, quien fue cesado de su puesto. (Prensa ADG)

Ganarle a Guanacasteca en el Estadio Chorotega no fue nada fácil para Alajuelense, pero al final, la Liga se dejó los tres puntos y el fútbol es de resultados.

Minor Díaz sabía lo que iba a pasar si su equipo no conseguía la victoria contra los rojinegros.

Al terminar el juego, la destitución del hombre que logró que su pueblo regresara a la Primera División era inminente.

Como gerente deportivo, Yosimar Arias fue el encargado de anunciar la salida de Díaz.

La caída contra la Liga se convirtió en la cuarta derrota consecutiva del nuevo inquilino de la Primera División.

“Yo me voy tranquilo, con la frente en alto, aquí no le debo a nadie. Llegué al proyecto hace un año cuando no teníamos nada, ganamos los dos torneos y hoy estamos en la Primera División y creo que de repente el fútbol tiene estas cosas”, expresó Díaz en declaraciones a FUTV.

Considera que Guanacasteca no merecía esas derrotas, porque su equipo no juega mal, solo que les pasaron “cosas increíbles”.

“Jugamos contra un equipo que hace una jornada le pasó por encima a Herediano y nosotros lo arrinconamos completamente. Dos bolas en el palo, la bola no quiso entrar y así nos pasó circunstancialmente en algunos partidos”.

Recordó que contra Pérez Zeledón, en cinco minutos botaron dos penales y que Guadalupe les ganó en el minuto 95 después de haber manejado el partido.

“Es parte de, yo me voy agradecido con Dios que es el centro de mi vida, con mi familia que me ha apoyado muchísimo, que ha estado cerca de mí en estos momentos y con el deber cumplido, porque ver que Guanacasteca esté en la Primera División después de 18 años no era fácil. Siempre pelee por tener una foto en las oficinas y ahí va a estar, siempre estará ahí”.

También indicó que no puede reprocharle nada a sus jugadores porque contra la Liga lo entregaron todo y considera que es parte del riesgo de ser entrenador.

“Nosotros vivimos de resultados. El día anterior conversé con algunos dirigentes y se sabía que si no se podía sacar el resultado era difícil que continuara. Me hubiera encantado seguir, porque yo sé que este proyecto va a salir adelante, que de repente los resultados no se dan, pero creo que el equipo muestra cosas importantes”.

Recalcó que Guanacasteca metió en su propio arco a Alajuelense, que quizás le falta efectividad o una mejor toma de decisiones adelante y que es un equipo que tiene con qué pelear para mantenerse en la máxima categoría.

La salida

Como gerente deportivo, a Yosimar Arias le tocó anunciar oficialmente la salida de Minor Díaz y por sus palabras, dejó claro que el despido del técnico se dio por una votación de la Junta Directiva.

“Aquí no hay un club en deuda con Minor, sino es toda la provincia, por la alegría que nos dio, por su forma de ser, es un profesional dentro y fuera de la cancha. Con todo el dolor del alma porque soy su amigo, pero lamentablemente esto es fútbol y él lo sabe. Los resultados son los que pesan”, aseguró Arias.

Indicó que lo más determinante fue perder tres partidos en el Chorotega, porque el equipo debería ser muy fuerte ahí.

“La Junta Directiva encabezada por nuestro presidente Jorge Arias tomó la decisión de que Minor Díaz no sigue”, citó.

Añadió que este miércoles será importante para revisar atestados de entrenadores y tomar la decisión sobre el sustituto de Díaz.

Eso sí, cree que el nombramiento no debe demorarse, porque el próximo martes Guanacasteca tendrá partido y le urge salir del sótano. Después de seis presentaciones, la ADG tiene apenas dos puntos.