“La verdad hoy me voy muy feliz, no ha sido para nada fácil. Quiero dedicarle estos tres goles a mi familia y a todos aquellos que han creído en mí. Siento que a pesar de todo y la presión, por no anotar al principio del campeonato, estamos fuertes para el beneficio del grupo. Sabíamos que tarde a temprano los goles iban a caer y llegaron en buen momento”, indicó Clunie.