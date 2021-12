Tribunal Disciplinario falla que no existió simulación de Kendall Waston y castigó a Bernald Alfaro

Albert Rudé no contará con Bernald Alfaro ni Johan Venegas para el clásico de este domingo. (Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense no podrá contar con Bernald Alfaro para el clásico decisivo de este domingo en el Morera Soto, pues el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) no le dio razón a los rojinegros al solicitarle que revisara la acción que acarreó la segunda amarilla para el sarchiseño en el minuto 46 del clásico del jueves.

“El club rojinegro solicitó que se exonere de la sanción al jugador Alfaro y se le imponga castigo a Kendall Waston del Deportivo Saprissa, por haber simulado una falta que provocó la expulsión del rival”, detalla el informe antes de presentar la resolución tomada.

Según el Disciplinario, después de un análisis exhaustivo del video oficial aportado por Liga Deportiva Alajuelense, “el Tribunal determinó que existe un contacto entre el pie del jugador Alfaro y la espinilla del jugador Waston, por lo que no se puede determinar de manera indubitable una simulación parte de Waston”.

A raíz de eso, el Tribunal rechazó las petitorias de la Liga, de modo que Bernald Alfaro estará inhabilitado un partido y tendrá que cancelar ₡75.000 de multa, al tiempo que la ‘S’ sí podrá contar con Waston.

La resolución del Disciplinario va en contra del criterio de expertos en análisis arbitral, quienes creen que esa segunda amarilla que Keylor Herrera le mostró a Bernald Alfaro no debió darse.

“Fue una falta común y corriente, no ameritaba ninguna tarjeta. Jamás debió mostrarle la cartulina amarilla al jugador de Alajuelense”, comentó el exárbitro internacional Greivin Porras ante la consulta de La Nación.

Consideró que la determinación errónea de Herrera pudo darse por la posición que él tenía en el terreno de juego y que observó algo diferente a lo que mostró la televisión.

“Su apreciación no fue la mejor y tomó una decisión equivocada y por ende le tuvo que mostrar la tarjeta amarilla”, añadió Porras.

Por su parte, Ramón Luis Méndez aseguró que el trabajo de Herrera fue deficiente.

“Hay algo peor que la expulsión, que para mí no era, jamás. Alfaro saca el balón. Él pega el balón y luego Kendall Waston llega y sin cometer falta cae. Hay un encontronazo y decide expulsarlo, pero jamás. En el caso de Marcel (Hernández), sujeta a Herrera de la mano (para que no le muestre la amarilla a Alfaro) y esto es de expulsarlo. Esto un juez no lo puede permitir. No es verlo a los ojos, es decirle al jugador: ‘Usted me respeta’”, opinó Méndez.

Cuando informó que solicitó que se revisara la jugada entre Bernald Alfaro y Kendall Waston, Alajuelense emitió de nuevo una posición oficial sobre el arbitraje.

“Es necesario y urgente que los cuerpos arbitrales hagan su trabajo basado en criterio técnico, reglamentario, imparcialidad, oportunidad y objetividad. Que gane el equipo que mejor desempeño tenga en la cancha, sin intervenciones dudosas de los árbitros, tal y como ocurrió en el primer partido de la final”, señaló la Liga.

Además, apuntó: “El cuerpo arbitral que tiene bajo su responsabilidad una final debe estar claro en que la afición quiere disfrutar de un espectáculo limpio, fluido y justo en beneficio del fútbol”.

Este domingo en el Morera Soto se conocerá el nombre del equipo que avanzará a la gran final. De momento, Saprissa tiene el marcador a favor por 2 a 1; pero en Alajuelense se sienten vivos.