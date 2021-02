“En este escenario, el Tribunal ha sido reiterativo en considerar que el Reglamento actual no le permite ser una segunda instancia del Arbitraje y en materia de interpretaciones arbitrales no somos competentes para enmendar acciones como las que se conocen este caso. Es claro que el Reglamento Disciplinario vigente presenta lagunas en cuanto a regular conductas como las que se han presentado en este caso tan especial y particular, donde por aplicación del juego limpio el jugador sufre una amonestación al aplicársele una tarjeta amarilla”.