Tres jugadores del Saprissa pasaron de ser pesos pesados a cambios habituales

El inicio del Torneo de Apertura 2022 no ha sido sencillo para ellos. Son jugadores con trayectoria, uno de ellos con tres mundiales encima, el otro jugó uno, pero en el Deportivo Saprissa pasaron de ser pesos pesados a cambios habituales.

Aún está fresco el juegazo de Christian Bolaños en Grecia que le dio a Saprissa el pase a semifinales en el certamen anterior, pero hoy el rol del volante es en la banca, donde ha salido para jugar pocos minutos.

Igual sucede con David Guzmán, el volante de los 300 juegos con la camiseta morada, pero debe aguardar oportunidad en el banquillo.

El torneo pasado, Christian Bolaños le dio a Saprissa el pase a semifinales, pero en este torneo empezó en el banco de suplentes. (John Durán)

Otro caso aún más extraño es el de Marvin Angulo, quien en los dos últimos juegos de Saprissa, ni en la banca lo tomaron en cuenta.

Guzmán y Bolaños fueron titulares en el debut del campeonato en Pérez Zeledón y salieron al minuto 59, Angulo ingresó en ese mismo periodo y jugó 31 minutos. En el segundo encuentro en Grecia, Guzmán entró a los 76 minutos y Bolaños diez minutos después, mientras que ante Puntarenas, David ingresó al 56 y Bolaños al 72.

“Sí es difícil, obviamente es difícil, pero esto es fútbol y si bajo los brazos las cosas se me van a dificultar”, aseguró David Guzmán.

El volante David Guzmán ya empezó a notar las diferencias entre ser estelar y suplente.

“Es claro que jugar desde el inicio y entrar de cambio es muy distinto, lo noté en Grecia, lo sentí ante Puntarenas, ingresar como variante cuando el ritmo está muy intenso es otra cosa”.

Pero Guzmán no se dobla, aceptó lo que de momento enfrenta y reconoció que figuras como Youstin Salas hacen una buena labor.

“Tenía mucho tiempo de no entrar de cambio, pero es un rol donde me toca apoyar al máximo y vimos el juego de Yustin (Salas) y de Mariano (Torres) hicieron un gran partido. Somos un equipo muy unido y a quien le toque jugar le deseamos lo mejor y vamos para adelante”, dijo David.

Marvin Angulo está desaparecido en este certamen, en los dos últimos compromisos de Saprissa ni en la banca estuvo. (Jose Cordero)

El tema de relevo de Christian Bolaños es algo con lo que ha tenido que lidiar con Jeaustin Campos como técnico de Saprissa.

Bajo el mando de la nueva era de Jeaustin, Saprissa ha jugado 14 partidos, de los cuales Bolaños solo ha sido titular en tres, en ocho entró de cambio y en otros tres no jugó.

“Es una relación normal de entrenador y jugador, obviamente se pasó por una situación que tuve que afrontar de estar de titular a ser banca. Cuando estuvieron otros entrenadores venía siendo estelar, asumí ese rol y ahora me toca así. Soy un jugador de 38 años, no es sencillo porque soy muy competitivo, pero hay que jalar todos para el mismo lado, las decisiones se respetan”, manifestó Christian Bolaños luego del partido en Grecia del torneo anterior, cuando empezó a vivir esta etapa de ser titular a esperar opción en el banquillo.

Qué piensa Jeaustin Campos de la situación de los pesos pesados que arrancaron con pocos minutos en el terreno de juego, él lo resumió en que la planilla es muy competitiva.

“Todos saben cómo me manejo, cómo trabajo y adentro la situación está clara, lo que queremos. No lo que yo pido, sino lo que queremos, qué vamos a hacer en ofensiva y defensiva. Al final me toca a mí escoger quiénes van a iniciar y ver qué posibilidades hay para los cambios. Es una planilla muy competitiva y cualquier cosa puede pasar”.

Para los futbolistas es claro, ellos quisieran más minutos, o quizá no entrar cuando un juego está cuesta arriba y son llamados a tratar de enderezar las cosas, para quien ingresa de variante no es sencillo cambiarle la cara a un juego en 20 o 30 minutos, cuando otros no lo pudieron hacer en 60 o 70 minutos en la cancha.