Tranquilo retorno

Javier Delgado se aventuró al ataque al aplicar Alajuelense un recurso sorpresa en la ofensiva. Rándall Row falló en la barrida. Carlos Borbón / La Nación

Con pantaloneta negra y una camiseta al estilo del hombre araña, Luis Gabelo Conejo retornó al futbol de primera división defendiendo la puerta del Club Sport Herediano, en un partido que transcurrió con relativa tranquilidad para el ídolo mundialista de Italia 90.

Esto por cuanto los rojinegros no hicieron remates peligrosos; salvo el penal de Mauricio Montero, el cual Gabelo estuvo a punto de detener, y un remate de Ríchard Smith que soltó pero la defensa se encargó de despejar.

La falta de contundencia de la ofensiva rojinegra robó a los aficionados la oportunidad de bastantear si Luis Gabelo está en forma como para su incorporación definitiva en la meta florense después de un receso prolongado.

El arquero lució sobrio y transmitió confianza a sus jugadores, a quienes constantemente hacía indicaciones para mejorar su ubicación dentro del terreno. Lució, además, el que gran parte de las faltas cobradas en la parte baja, así como los saques de puerta, los cobrara, situación que recordó sus inicios con el técnico Juan Luis Hernández en San Ramón, hace poco más de 10 años.

Por su parte, el guardameta afirmó que disfrutó de su regreso al futbol. "Entré muy ilusionado, a disfrutar con alegría y me divertí mucho. Me sentí en forma excelente, tranquilo, con nervios que no fueron más allá de lo normal en un partido como este. La verdad es que no sentí cambio ni presión, enfrenté las cosas con alegría."

Respecto al desempeño de su equipo, lamentó la expulsión de Pablo César Wanchope, ya que sin él se disminuyó la capacidad de los florenses, sobre todo ante un rival como Alajuela, al que definió como muy bueno y con la ventaja de jugar en su campo.