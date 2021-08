Torneo de Apertura vivirá la jornada más caliente a mitad de semana

El Torneo de Apertura vivirá una jornada candente, incluso, la más caliente en lo que va del campeonato, si se toma en cuenta que tres de los duelos avivarán la brasa por clasificar, mientras que dos más aumentarán el calor por dejar los últimos lugares.

En la parte alta el Limón-Santos, Pérez Zeledón-Alajuelense y Grecia-Saprissa pueden definir gran parte de las aspiraciones de estos equipos por dejarse un boleto a la cuadrangular; en el caso de los morados, por intentar darle cacería a Herediano.

Por su parte, el Guadalupe-Carmelita y el Liberia-Cartaginés son catalogados como compromisos para resurgir o hundirse, entre oponentes que no la pasan nada bien en el campeonato, ocupan los lugares del 9 al 12, y pueden quedar heridos de gravedad para disputar el no descenso en el Clausura 2018. VEA: Detalle abajo.

El único enfrentamiento que no tienen tintes de crucial es el de los florenses frente a la UCR. Sin embargo, el Teamapunta a amarrar la cima y por ende el pase a la final, y lo lograría de ganar cuatro unidades y los tibaseños perder cuatro en las dos fechas de esta semana.

En lo que respecta a la U, tampoco tiene margen para relajarse, debido que pese a ser octavos, apenas tienen cinco puntos de ventaja del último lugar, los guadalupanos.

Al certamen aún le restarán cuatro compromisos para bajar el telón, 12 unidades en total. No obstante, lo que pase en la fecha 18 marcaría un antes y un después para todos los involucrados en los dos frentes del Apertura.

Detalle de los juegos:

Guadalupe vs. Carmelita

Miércoles 1.° de noviembre, 3 p. m.

2-8-17. /EStadio Fello Meza /Se llevo a cabo el partido entre Guadalupe F.C Y Asociacion Deportiva Carmelita ganando 3-1 carmelita en la foto se ve a Olman Vargas Goleador de Carmelita metio 2 goles y Jason Prendas/Gesline Anrango (Gesline Anrango)

El conjunto verdolaga se tomó un respiro con tres victorias al hilo y una derrota en sus últimas cuatro apariciones, pero aunque es noveno, no se puede relajar, ya que apenas tiene tres puntos de ventaja sobre su rival de turno. Los guadalupanos siguen en el fondo de la tabla y tienen prohibido fallar ante un rival directo. El haber sacado siete de nueve unidades en sus tres partidos recientes les hace llegar motivados.



Limón vs. Santos

Miércoles 1.° de noviembre, 3 p. m.

Limón FC vs Santos de Guápiles 10-05-2017/Partido entre Limón FC vs Santos de Guápiles por la quinta fecha de la cuadrangular final del torneo invierno 2017, estadio Juan Gobán /en la foto Alexander espinoza avanza con la bola ante la marca de José Garro//Fotografía: JOHN DURAN (JOHN DURAN)

Santistas y limonenses luchan abiertamente por un cupo en la cuadrangular. Los guapileños son cuartos con 25 unidades, dos más que la Tromba. Sin embargo, los dirigidos por Johnny Chaves tienen dos juegos menos y un triunfo o hasta un empate en el Juan Gobán dejaría muy mal posicionado a su oponente. Santos llega de golear 5 a 0 a Grecia, mientras que Limón igualó 1 a 1 con la UCR.

Liberia vs. Cartaginés

Miércoles 1.° de noviembre, 8 p. m.

Cartago vs Liberia 03/09/2017 Estadio Fello Meza. El Club Sport Cartaginés recibió este domingo al Municipal Liberia, en partido de la Jornada 7 del Torneo de Apertura 2017. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

Liberianos y brumosos la pasan mal. Los blanquiazules ocupan el lugar 10 y su rival el 11, ambos planteles con 14 unidades en 16 juegos. El duelo de la jornada 18 resulta vital, si se toma en cuenta que el triunfo les daría un respiro, pero caer los complicaría más. El club de la Vieja Metrópoli acumula ocho partidos sin ganar (cuatro derrotas y cuatro empates), mientras que Liberia ganó uno y perdió tres de sus últimos cuatro.

Pérez Zeledón vs. Alajuelense

Miércoles 1.° de noviembre, 8 p. m.

Alajuela vs Perez Zeledon 02/09/2017, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido de la jornada 7 del torneo de apertura 2017 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Pérez Zeledon. En la fotografía Keylor Soto PZ, Alvaro Aguilar LDA y Luis Carlos Barrantes PZ. Fotografía José Cordero (Jose Cordero)

Pérez se aferra a uno de los dos lugares que quedan disponibles para la cuadrangular y un triunfo ante la Liga los catapultaría y dejaría a los erizos heridos de gravedad. Los generaleños son terceros con 27 puntos, seis más que los rojinegros. Este panorama obliga a los dirigidos por Wílmer López a no fallar más y salir de la crisis en la que se metieron al acumular cinco derrotas al hilo. PZ suma una derrota y dos empates.

Grecia vs. Saprissa

Jueves 2 de noviembre, 8 p. m.

Saprissa vs Grecia 03/09/2017, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 7 del torneo de apertura 2017 entre el Deportivo Saprissa y el Municipal Grecia. En la fotografía Keysher Fuller MG y Luis Stewart Pérez DS. Fotografía José Cordero (Jose Cordero)

Los morados no pierden las esperanzas de llegar al liderato y para lograrlo primero necesitan no dejar un solo punto y luego que Herediano pierda terreno. Mientras que los griegos quieren dar la sorpresa y meterse entre los cuatro mejores, algo que no parece sencillo, al ser sextos con 22 puntos, tres menos que Santos, pero con dos juegos más. LaSes segunda con 35 unidades, ocho menos que el Team.