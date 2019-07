“A mí lo que se me pidió estuve bajo lineamientos establecidos, si bien es cierto no me obligaban poner a nadie, sí me daban directrices para lo que se estaba buscando, jugadores jóvenes a desarrollar, con experiencia en mundiales menores. Yo era empleado de la Federación bajo normas establecidas para lo que yo iba a trabajar. Hay algunas cosas que se han cumplido, otras no, ahí entra el criterio del entrenador. Ningún técnico quiere venir a perder los primeros ocho partidos, va a la segura y llama a gente que le va a responder en el momento, pero no se sabe si va a responder en dos o tres años y medio, es la filosofía y la proyección que haya”, acotó.