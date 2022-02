Técnico del Santos apela al trabajo colectivo para enfrentarse al New York City en la Liga de Campeones

Erick Rodríguez confía en que Santos hará un gran partido contra el New York City. (Jose Cordero)

Santos de Guápiles vivirá una experiencia totalmente diferente este martes, a partir de las 7 p. m., cuando en el Estadio Nacional se mida al New York City en los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

Este encuentro se da en un momento en el que la Dirección General de Migración y Extranjería advirtió que los futbolistas extranjeros que no tienen su permiso de trabajo en regla no pueden jugar.

A pesar de que la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) y la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut) prácticamente le imploran a Migración que los trámites sean más expeditos y que los jugadores obtengan ese requisito, así como los foráneos que se dedican a otras actividades y necesitan de ese documento para ejercer una labor remunerada en el país, pareciera que el tema es muy complejo.

De no cambiar nada, Santos se enfrentaría al campeón de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos sin sus cuatro foráneos: Javon East, Luis Paradela, Everardo Rubio y Julio Barragán.

Empero, el técnico de los guapileños, Erick Rodríguez aseguró en la conferencia de prensa virtual de Concacaf que para este partido ni siquiera con esos extranjeros podrían basarse en individualidades, sino que debe imperar el trabajo de equipo en el Santos de Guápiles.

¿Cómo han sido las horas previas de preparación, en vista que de aún no puede contar con los extranjeros por los permisos de trabajo y cuánto podría significar la baja de Javon East y Luis Paradela?

Estamos concentrados en la planificación del partido, la estrategia, hemos tenido muy poco tiempo de trabajar, prácticamente nada, porque ha sido recuperación. Nos enfocamos básicamente en la estrategia del juego y tenemos una planilla en la cual confiamos y esperemos que los muchachos que puedan actuar lo hagan de buena forma y sacar un triunfo este martes que para nosotros es muy importante.

¿Cómo piensa manejar la ofensiva?

Josimar Méndez es una opción importante, tenemos a Ryan Cane, el Sub-20 que ya se incorporó con nosotros y también es un muchacho que tiene unas características que nos pueden ayudar mucho de acuerdo a la estrategia que tengamos.

Más allá de quién pueda jugar, yo creo que lo táctico, lo colectivo, la estrategia es lo que más nos preocupa, el equipo como tal es el que puede salir adelante en esta situación. La verdad que estamos enfocados en planificar bien el partido, en tener una buena estrategia y como equipo intentar sacar ese primer juego.

¿Lo que pasó con el Forge fue un ensayo a nivel de intensidad tomando en cuenta que este rival es norteamericano y qué referencia tiene del New York City?

A ver, referencias tenemos muchas, hace días veníamos viendo videos de ellos, algunos partidos que realizaron al final y sabemos que jugaron dos partidos ahora. De jugadores importantes, (Valentín) Castellanos, que es el goleador de la MLS, un jugador muy importante que es de cuidado.

Maxi Moralez es el que mueve el equipo, la verdad que los tenemos bien estudiados, pero también sabemos que como equipo es fuerte, que tiene muy claro el sistema que utiliza.

Con lo que fue el Forge, la intensidad se puede parecer bastante, la dinámica, creo que esa experiencia nos sirvió bastante. Tenemos visto el partido del Forge para tener una referencia del juego y corregir lo que consideramos que no hicimos bien en ese partido y ahora con las características de ellos, que son importantes para nosotros.

La valoración de las características de nuestros jugadores, intentar ser fuertes en los duelos, creo que eso es muy importante para nosotros este martes.

La Concacaf anunció el viernes un sistema para las tarjetas rojas, de revisarlas con un Tribunal. ¿Qué significa eso para ustedes?

No sé, me parece que si el árbitro toma la decisión en el momento es porque está convencido de lo que hizo. Yo creo que se está perdiendo la esencia en el fútbol, con todos estos detalles, el error del árbitro, igual el error de nosotros como cuerpo técnico y el error del futbolista. No podemos condicionar tanto la toma de decisiones. Me parece que si lo hacen hay que respetarlo, pero yo no lo compartiría.

Ya han jugado partidos de Liga Concacaf, pero será la primera experiencia del Santos en Liga de Campeones y nunca habían enfrentado a una plantilla tan cara. ¿Cómo sacarle provecho a la poca actividad con la que llega el New York City?

La verdad que para nosotros es muy importante esta experiencia, es un aprendizaje para todos, que queremos sacar mucho provecho y queremos competir.

Por eso mencionaba antes el tema del equipo, del trabajo en equipo que tiene que prevalecer y nuestra fortaleza no tiene que ser lo individual, nuestra fortaleza tiene que ser el equipo.

Una buena estrategia, un equipo compacto, sólido. Creo que tenemos que jugar un muy buen partido tanto con balón como sin balón, me parece que tenemos que ser un equipo muy inteligente, con buena toma de decisiones. Y a eso vamos a apelar, que el equipo sea el que prevalezca en el juego.

Y las características que mencionaba antes, una plantilla amplia de ellos, con condiciones totalmente diferentes, que no hemos enfrentado. Sabemos que se vinieron hace unos dos o tres días que están por acá. Estamos ilusionados, la ilusión de competir está al tope y esperamos que este martes se vea reflejado en la cancha.

¿Sin Luis Paradela y sin Javon East cuánto le cambia el planeamiento y sin ellos cree que el equipo podrá competirle al New York City?

A ver, yo mencioné en el partido contra Pérez Zeledón que una de las cosas que más nos condicionó fue que cuando nos dijeron que no podíamos contar con ellos ya teníamos la planificación, ya habíamos hecho el entrenamiento, ya habíamos preparado el partido.

Convocar a dos o tres jugadores que no estaban en lista, meterlos a la lista y empezar a modificar otra vez no es tan fácil. Más allá de la ausencia del jugador que ya sabemos que no pueden estar, o que se está intentando que puedan estar, pero estamos planificando sin ellos, entonces es diferente.

Porque ya la estrategia que hacés es sabiendo que no van a estar. Esa parte me deja más tranquilo, porque lo que vas a ver en el juego es lo que vas a trabajar, a planificar, a trabajar con ellos.

La estrategia va a ser una con ellos y otra sin ellos, eso está más que claro. Pero la planilla es corta, no lo podemos esconder. Hay jugadores importantes que nos pueden ayudar y sigo insistiendo con el trabajo en equipo, creo que eso va a ser fundamental para nosotros.

Individualmente no lo podemos sacar, más allá de que estuviera Javon o Paradela. Individualmente no lo podemos sacar, tiene que ser como equipo. Tenemos que ser sólidos, fuertes, compactos y me parece que tiene que ser un partido perfecto como equipo y a eso es a lo que vamos a apelar.