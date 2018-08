Yo pensaría que el equipo tiene una regularidad, hemos tenido algunos picos en el desarrollo de juego. En todos los partidos podría decir que el equipo ha tenido un nivel que me gusta, pero hemos tenido picos donde no es lo ideal, esas cosas se tienen que trabajar, pero no entendería un juego, incluyendo a los grandes de Europa, donde no sea sometido algunos minutos. Al final hay que tener una capacidad de control, el rival también tiene un estudio de nosotros y trabaja para atacar las debilidades que nos vean.