Técnico del Cartaginés vive algo inédito en últimos 10 años de su carrera

El técnico del Cartaginés, Mario García, ha dejado muy en claro que es una persona que dice lo que siente. Luego de caer ante San Carlos 2 a 0, externó su angustia por ligar tres derrotas al hilo, incluso, recordó que desde hace 10 años no le pasaba y dijo sentirse muy apenado.

Es más, asumió su responsabilidad por lo que pasa en el club, aceptó que falta trabajo y se comprometió a sacar a los brumosos de su mala racha.

¿Cómo valora esta nueva derrota?

- Estuvimos bien en defensa, pero es mi culpa lo que pasó en ataque, porque no hemos entrenado la opción de quedarnos con 10 jugadores en un momento tan temprano del juego (expulsado Kevin Espinoza al minuto 17).

”Pienso que podemos seguir jugando bien con uno menos, pero no lo entrené. En 20 o 25 entrenamientos que tengo, no lo he podido ensayar. Igual, reconozco que antes de la expulsión mi planteamiento no fue bueno; fui demasiado agresivo y mientras corregía, se dio la expulsión y el penal”.

¿Qué tan cómodo está en el puesto, en medio de esta racha negativa?

- Asumo lo que está sucediendo y no me vuelvo loco. Hace 10 años que no tenía tres derrotas seguidas, es algo nuevo para mí y tengo que digerirlo. Tampoco es que voy a salir corriendo, como se pensó tras el partido ante Herediano, sino que tengo que darle vuelta, porque la competencia es muy dura.

”Tengo que hacer que los muchachos entiendan lo que quiero y convencerlos. Me duele mucho y es duro sumar tres derrotas seguidas, no lo experimentaba desde hace una década, pero hay que buscar soluciones.

”Estos muchachos tienen mucha entrega. Ante San Carlos nos pueden cuestionar el resultado, pero el esfuerzo fue bueno, en el día a día también es buena la entrega y lo que me falta es trabajo”.

¿Le afectó mucho el parón que tuvo el torneo, porque luego de los 10 días que se frenó el campeonato, su equipo se vino a la baja?

- Por el ritmo sí, pero en lo físico el equipo muestra un avance. Es muy triste que me escude en esto; sin embargo, el desempeño físico de mi equipo ha mejorado mucho. El tema es que hay rivales que físicamente también son muy fuertes.

”Igual, ante San Carlos titubeamos porque no estoy dando la indicación correcta. Tuvimos un día de trabajo y no me está dando tiempo de transmitir la idea correcta. No son los muchachos los que fallan, soy yo quien debe ponerles algo más práctico y digerible”.

¿Cómo visualiza lo que se le viene, porque debe visitar a Pérez Zeledón, a Guanacasteca y a Sporting FC?

-Lo primero es que este jueves le voy a dar descanso al grupo, porque hicimos un viaje muy duro y sino, los voy a volver locos. Mientras ellos descansan, voy a estudiar para codificar la información de la mejor manera, para que funcione.

”Ante Saprissa y Alajuelense funcionó la idea, pero tengo que ser más práctico e inteligente. Ni era el mejor en esos partidos anteriores y tampoco soy el más tarado ahora. Puedo mejorar y ayudar más al equipo”.