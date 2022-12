Técnico de Sporting femenino va ganando el campeonato de la vida con su hijo Felipe

“Es una final distinta para mí, este año a nivel familiar y personal ha sido muy difícil, de llantos, de lágrimas, de sufrimiento y el estar acá a las puertas de una final y lo hablo a título personal, es un logro, una alegría, una satisfacción. Lo veo como un premio por tanto sacrificio, por tanto esfuerzo”, expresó Édgar Rodríguez ante una consulta de La Nación.

Aparte de que este deporte es su gran pasión, dirigir al equipo de fútbol femenino de Sporting FC se volvió un verdadero refugio para él, en un año muy complicado, porque en marzo pasado, a su hijo Felipe le detectaron un tumor en la cabeza.

“Fue un año en donde todos los días, después del entrenamiento tenía que irme para el hospital, desde las 8 a. m. hasta las 5 p. m. y así durante unos ocho meses. Ha sido bastante complicado y ha sido a la vez muy bonito, el estar acuerpados por las jugadoras, por toda la parte administrativa, por todo el apoyo que hemos sentido y entonces esta final tiene un significado distinto”, relató.

Rodríguez recordó que desde que conoció el diagnóstico y empezaron las cirugías de su pequeñito, él dijo que su campeonato era otro.

“Gracias a Dios lo estamos ganando y lo vamos ganando con mi hijo, pero que quería dedicarle el triunfo y la final a Feli. Dios quiera que se nos pueda dar. Ya el hecho de estar ahí para mí significa mucho, por todo el sacrificio que hemos tenido y evidentemente va a ser una final distinta para mí y de muchas emociones”.

En la cancha, las muchachas respondieron. Inclusive, las albinegras fueron las más regulares de la fase clasificatoria y por eso es que cerrarán la final contra Alajuelense en Pavas. El primer pulso entre la Liga y Sporting por la corona será este sábado, a las 7 p. m., en el Morera Soto.

“Feli está de maravilla, tenemos cita una vez por semana, de control y los exámenes están saliendo bien. Le estábamos haciendo la máscara que va a utilizar en la radioterapia que empieza a partir del 28 de diciembre. Ya estamos en la parte final, él está físicamente bien, emocionalmente bien”.

Mencionó que ya pasaron lo más duro, que fue la quimioterapia y el internamiento de seis o siete meses.

“Esperando en Dios que nunca vuelva a recaer y que ya lo peor haya pasado y que vengan cosas muy bonitas”.

Durante este año, no solo sintió un verdadero respaldo de Sporting FC. En realidad, fue todo el fútbol femenino que lo apoyó.

“Eso fue algo muy bonito y cada vez que lo hablaba se me venían las lágrimas, porque para mí fue muy extraño ver tanto apoyo, los equipos como se volcaron, redes sociales, notas en La Nación, en La Teja y en otros medios y que la gente me escribía. Me pasaron cosas inimaginables, cosas que no pedíamos, como ayudas económicas y yo decía, no, no. Fue algo tan bonito a nivel familiar y necesitábamos ese apoyo, esas oraciones”.

Con mucha sinceridad, Édgar Rodríguez asegura que podría pegarse la lotería diez veces seguidas y que ni así tendría cómo pagarle a su familia, al Hospital de Niños y a todos quienes le tendieron la mano y le dieron una voz de aliento.

Su huella

Édgar Rodríguez era el técnico de aquel equipo que cambió de manera drástica desde que se dio el convenio entre Alajuelense y Codea, que jugó la final de 2019 a estadio lleno y que fue campeón.

“Yo sé que hubo un antes y un después de ese día, que fue histórico no para nosotros, para el fútbol femenino, por tanta exposición y trasladó fronteras. Es bonito estar en esa historia”, recordó.

Sin embargo, dice que para él tiene mucho más significado lo que se juega en esta nueva final, con Sporting FC.

“Porque es un proyecto nuevo, que confió en mí, que vine con mi cuerpo técnico, conformado por las jugadoras que hemos querido y ver a Sporting que es un proyecto nuevo a las puertas de jugar una final nacional, para mí significa muchísimo”.

Él tiene la posibilidad de ser campeón con dos equipos diferentes y eso lo entusiasma. Eso sí, tiene los pies en la tierra.

“Tenemos al frente a un rival de mucho oficio, de mucho respeto y que no será fácil, pero es gratificante lo que nos estamos jugando. El estar con Sporting, que es un equipo no tradicional y que es nuevo y llegar a una final nacional, habla muy bien de lo que venimos haciendo”.

Considera que esta final es una recompensa por el respaldo total que el club le da a este proyecto en sí.

“Tener un cuerpo técnico completo y exclusivo para el equipo femenino habla muy bien de la seriedad con la que estamos trabajando, el apostar por traer jugadoras de experiencia, de calidad, de trayectoria, es porque la parte administrativa cree en el proyecto y queremos ser un equipo fuerte a nivel femenino y lo estamos logrando”.

Rodríguez recordó que llegó al primer torneo con 19 días para que empezara el campeonato, se fueron diez o doce jugadoras y fue un torneo de transición para conocer un poquito el equipo.

“En la primera vuelta nos fue muy mal, en la segunda nos fue mejor. Había cosas que mejorar, incluso a nivel interno, que era lo que queríamos hacer como cuerpo técnico nuevo y devolver la credibilidad al presidente de la institución, que era un proyecto serio, que habían apostado por nosotros y que no íbamos a defraudar. Fue cuando entonces hablé con él y quisimos traer jugadoras de más experiencia como Carol Sánchez y Cristin Granados”.

Ya en este año hicieron un buen Apertura, estuvieron todo el torneo en segundo lugar y en la última jornada cayeron al cuarto puesto. Con eso, les tocó jugar con Alajuelense en semifinales, que en ese momento era un equipo muy superior al resto.

Se reforzaron con otro tipo de jugadoras, extranjeras, o experiencia como Daniela Solera y Diana Sáenz.

“A eso le sumamos el Torneo de Copa, que lo jugamos sin seleccionadas y entonces le dimos chance a un grupo de muchachitas jóvenes que levantaron la mano y han dicho presente. Ese ha sido el camino para llegar acá”.

La final del fútbol femenino empezará este sábado y se cerrará el 18 de diciembre. Alajuelense va en busca del tetracampeonato, pero Sporting FC siente que tiene con qué acabar esa hegemonía y alcanzar su primer título nacional.