Técnico de Santos evita las excusas tras derrota ante el New York City

¿Cree que el New York City fue muy superior?

Creo que a nosotros nos condicionó mucho el penal, iniciando el juego. Fue un golpe anímico importante y ellos entraron en confianza. No podemos esconder que es un equipo superior, pero no había que esperar el partido para darnos cuenta. Quisimos competir pero recibimos ese gol, el New York City tiene jugadores de mucha categoría como Valentín Castellanos. En el segundo tiempo el equipo no se impuso, pero por lo menos empezamos a contrarrestar un poco pero no teníamos peso en el ataque, Jossimar (Méndez) estaba esforzado pero no le llegaban balones con ventaja. Es evidente que el partido no fue bueno para nosotros.

¿Cuánto le termina repercutiendo las bajas?

Si no podés tener gente, te condiciona bastante, más allá de los extranjeros o los que salieron positivos, nos condiciona por variantes y la posibilidad de modificar en la marcha. No es lo mismo tener toda la planilla que tener solo 14 jugadores, pero no es excusa, el rival fue superior a nosotros.

¿Qué pretendía o qué juego tenía visualizado en su mente?

La estrategia, sabiendo que estábamos con pocos jugadores en ataque, era hacer un bloque sólido defensivo, ajustar las líneas y aprovechar los espacios que nos podían dejar, atacar las espaldas, que podíamos atacar callejones, tuvimos dos o tres oportunidades pero no llegamos con fuerza. Esa era la estrategia pero te anotan temprano y todo cambia.

Son dos graves errores defensivos del Santos en los goles en contra, ¿por qué pasa esto?

El error es parte del fútbol, esos errores se dan aquí y se van a dar en todo lado. el error es parte de eso, nos equivocamos cuando no teníamos que equivocarnos, en el momento que no debíamos. Nos costó, después en esa jugada que Castellano está solo, no podemos dejarlo solo, detalles de esos. Suele pasar, pero coincidimos con jugadores que no perdonan pero es parte de... cometimos otros seguro y el rival no nos anotó y no estamos hablando de eso. Tenemos que corregir siempre, es inevitable que nos equivoquemos.