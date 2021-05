En el primer tiempo no teníamos combinaciones y no lo hacíamos bien. En el segundo empezamos a jugar más por dentro, que es lo habitual en nosotros, nos encontramos y recuperábamos el balón para jugar rápido hacia el frente, que es una de nuestras fortalezas. Considero que el partido estuvo parejo, fue un tiempo para cada uno y la diferencia fue que nosotros no pudimos concretar las opciones que generamos en la segunda parte.