—No hilvanamos. No tuvimos fluidez de juego, para tener claridad desde el fondo. Nos costó salir y no precisamente por una presión de ellos. No fuimos seguros. En el primer tiempo tuvimos por la derecha un poco de sintonía; por la izquierda no costó un poco. Llegamos dos, tres veces, concretamos una en un tiro de esquina, pero debemos retomar la intensidad de juego: nos faltó algo de caracter, algo de rebeldía.... El jugador debe tener esa chispa.