“Si no estamos en ese alto nivel y en ese gran día va a ser mucho más complejo poder competir. El rival lo ha demostrado en el clásico. Más allá de los nombres tiene un gran plantel, tiene una gran estructura desde las bases en el fútbol formativo. Con seis no van a jugar, pondrán once y tenemos que respetarlos. Más allá de los nombres, intentar disputar el juego. Poner desde la zona media más que nada, porque yo intuyo que tenemos un plantel parecido en cuanto a características”.