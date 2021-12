Técnico de Alajuelense elogia al Saprissa de Iñaki Alonso mientras pronostica clásico picante y dinámico

Albert Rudé afirma que Alajuelense tiene muy presente el gol de visita para el clásico de este jueves. (Fanny Tayver Marín)

Liga Deportiva Alajuelense sabe muy bien lo que tiene que hacer este jueves, en el primer pulso de la fase final contra Saprissa. En la víspera, Albert Rudé ofreció una extensa rueda de prensa en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares.

Ahí, el técnico rojinegro describió al Saprissa de Iñaki Alonso, que por cierto lo llenó de elogios y pronosticó que en Tibás habrá un clásico picante y dinámico.

“Esperamos un partido dificilísimo, complicado, una serie que va a ser muy compleja, primero porque es una final, segundo por el rival que enfrentamos y tercero porque es un clásico. Están todos los ingredientes para que sea muy complejo, muy difícil y nos estamos preparando al máximo para enfrentarlo”, expresó Albert Rudé.

¿Cuánto se piensa en el gol de visita?

El gol de visita es muy importante, así se demostró en la última serie, ese gol que pudimos conseguir en los últimos minutos nos dejaba vivos para en casa hacer nuestro trabajo, sabíamos lo que teníamos que hacer y estamos en la final.

¿Cómo toma el que usted tiene al equipo en la final y que haya gente que sigue diciendo que hay que ver cómo le va a Albert Rudé por ser inexperto y que Iñaki Alonso tiene más experiencia?

Realmente, yo respeto todas las opiniones, absolutamente todas. Es decir, cada uno puede tener su opinión, son totalmente subjetivas de lo que opina cada uno, yo las respeto todas y también tengo mi propia opinión y me gusta que se respete.

Más allá de las opiniones están los números, está lo que ha sucedido a nivel de rendimiento, que es objetivo. Lo que vemos a nivel de números es que hemos jugado diez partidos, hemos perdido solamente uno, hemos podido tener muchas porterías en cero, hemos podido acceder a una final.

Y esto habla del trabajo que estamos haciendo como cuerpo técnico, como el equipo, porque al final los que juegan son los jugadores y los que sacan las cosas adelante son los jugadores. Hay que darle mucho más mérito al equipo que al trabajo que estoy haciendo yo.

Si ve el comportamiento del Saprissa ellos apuestan a sacar la mayor ventaja posible en su casa porque afuera les cuesta. ¿Cómo manejan esa circunstancia?

El gol de visita es muy importante, pero es más importante aún que ese primer partido de la serie no sea definitorio. Es decir, poder llegar al segundo partido con todo abierto, eso es muy importante. Nosotros vamos a hacer un planteamiento, el cual, evidentemente, está focalizado en ir a ganar, como siempre.

Desde que yo estoy aquí no hemos hecho un planteamiento para ver qué pasa, para especular, ni uno. Hemos salido a hacer lo que teníamos que hacer de una forma un otra, dependiendo del rival, de las circunstancias, para ganar y eso es lo que vamos a hacer.

Sabemos que el gol de visita es importante, sabemos que ellos se hacen fuertes en casa y que nosotros tenemos que salir de ahí con la serie viva, para llegar a nuestra casa con la afición, como nos arropó el otro día.

Que lo quiero destacar, quedé encantadísimo de cómo nos arropó la afición y sabemos que ahí somos muy fuertes y podemos sacar lo que queremos que es quedar por encima de ellos e irnos a la gran final.

Usted explicaba el por qué no ha tenido una regularidad en las alineaciones. ¿Cabe el espacio para alguna sorpresa con algún nombre?

El tema es no ceñirnos a utilizar este once porque este once es el que tiene que repetir, sino que tratamos de utilizar a los mejores jugadores para lo que nosotros necesitamos y eso lo define un poco el contexto, el rival, qué pensamos que nos vamos a encontrar, cuál es nuestro plan de juego, entonces tenemos un contexto contra Saprissa y vamos a utilizar los jugadores que creamos mejores para poder sacar esto adelante.

¿Qué sabe de Iñaki Alonso?

Iñaki creo que está haciendo un gran trabajo, desde que llegó, Saprissa está cogiendo una forma muy buena y por lo tanto yo me puedo basar en lo que he visto de su equipo en los últimos partidos que son en los que nos hemos focalizado más y están compitiendo de una muy buena forma.

Yo no tengo el placer de conocerlo, yo he trabajado los últimos siete años fuera de España y entonces he estado un poco desconectado y por eso tampoco he podido seguir la evolución de técnicos españoles allá de primera mano. Lo que conozco de él es básicamente lo que me muestra su equipo, que es mucho.

¿Qué ha estudiado de Iñaki Alonso?

Yo me centro en qué muestra el equipo de su entrenador, porque al final el equipo es el reflejo del entrenador y nos basamos en ese tipo de análisis y también en la conducción del técnico.

Por ejemplo, qué tipos de cambios hace, a qué minuto los hace, los hace posición por posición o cambia estructuras cuando va ganando, cuando perdiendo, cuando necesita ir por el partido, cuando necesita cerrar el partido.

Esos son los tipos de análisis que nosotros hacemos para saber un poco la conducción que puede tener el técnico durante el partido. Nosotros estamos sacando una información, la cual va a permitir el plan de juego. Es una información más interna, porque la utilizamos para hacer el plan de juego, pero es una información sacada del análisis conductual del equipo de Saprissa.

¿Amigos suyos le han dicho algo porque dos técnicos españoles estarán frente a frente en esta final?

La verdad es que no, es que estamos tan concentrados en el trabajo que tenemos que nos estamos aislando un poquito de todo lo exterior y no te sabría decir si en España se ha hablado o no, o si ha salido en algún medio.

¿Por qué contra Santos entró Celso Borges en lugar de Alex López?

El cambio fue como han sido todos los cambios que hemos hecho durante la temporada, primeramente por la necesidad que tiene el equipo de ciertas características, roles y funciones y en la otra por un análisis de rendimiento.

Siempre hacemos un análisis de rendimiento, lo mezclamos con las necesidades de roles y funciones que vamos a tener previstas y a partir de esos dos pilares decidimos el once. Esos son los criterios de análisis para este partido.

¿Variar tanto el once sirve para que el rival no tenga tan claro cómo va a salir?

Realmente sirve a nuestro favor porque tenemos mucha versatilidad, para el rival tampoco es fácil saber qué tipo de perfil estará en el juego y la competitividad interna del grupo, de que todos están sabiendo que les puede tocar en cualquier momento y eso nos ayuda mucho a que todos estén al 100.

¿Qué hace Saprissa en cuanto al fútbol que ellos practican?

Es un equipo supercompetitivo, muy competitivo, altamente competitivo y eso no es nada fácil de conseguir, que un equipo sea altamente competitivo es difícil.

Es una gran característica que ellos tienen y a partir de ahí es un equipo dinámica, que ataca muy bien los espacios, un equipo que presiona y que a balón parado es bravo.

Esas serían un poco las características más a grandes rasgos que te puedo decir y me guardo los pequeños detalles que son más de análisis interno, pero esas son las características a grandes rasgos que hemos podido observar.

¿Cómo han trabajado estos días para mostrar la competitividad y la contundencia que usted espera?

Te diría que ha sido la semana de los detalles, estamos muy pesados con los detalles, con cualquier tipo de detalle. Detalle de la puntualidad, detalle de la comida, detalle del descanso, detalle del hielo, detalle del video individual y grupal, detalle en el entrenamiento, pararlo, corregirlo.

Estamos intentando optimizar hasta el mínimo detalle para mantener esa competitividad que tuvimos, porque aprendimos mucho de esos diez minutos en Santos en la ida.

Realmente nos pesó y pudo tener un impacto fuerte en la serie. De hecho lo tuvo, pero pudimos recomponernos y pasar a la final, pero no queremos que nos vuelva a pasar eso, estamos enfocadísimos en estos detalles para evitar que nos pueda pasar algo así, que puede ser muy jodido en una final, a nivel de estado anímico y a nivel deportivo.

¿En qué se ha centrado el equipo en estos días? ¿Se van a concentrar?

Nos vamos a concentrar para cuidar todos esos detalles y es mejor estar concentrados y poder atenderlos de la mejor forma. Hemos estado afinando ciertos parámetros del juego que creemos que nos pueden servir mucho y creemos que tenemos que afinar.

Porque en las finales los detalles son más importantes que en una semifinal y afinándolos podemos competir de una muy buena forma y conseguir lo que queremos, que es avanzar a la gran final.

¿Bryan Ruiz tiene opciones de ser titular en alguno de estos clásicos?

Sí que tiene opciones, como todos sus compañeros y Bryan Ruiz es importantísimo para el grupo y es importantísimo para el equipo, tanto en el campo como fuera del campo.

Si se fijan, Bryan siempre está, o está ayudando a sus compañeros, o está iniciando los juegos. Bryan siempre está, es un jugador que tiene mucha experiencia, un jugador que es positivo, que es pro grupo y evidentemente, yo como entrenador quiero tenerlo siempre.

En medio de las rotaciones, hay jugadores que han sido muy regulares con usted, como Leonel Moreira, Giancarlo González, Daniel Arreola, Bernald Alfaro, Aarón Suárez. ¿Qué han hecho ellos para ser base?

Eso básicamente es por un tema de la idea de juego, es decir, hay jugadores que encajan muy bien en los roles y funciones que se les tienen que exigir y que pueden ser más transversales en cualquier tipo de escenario y otros que son más específicos, dependiendo de si necesita A o se necesita B. Por eso el tema de las rotaciones y que algunos han tenido más protagonismo que otros.

En Saprissa dicen que esperarán hasta el último momento por Mariano Torres y Ricardo Blanco. ¿Eso complica un poco para el análisis?

Nosotros hemos hecho un análisis tan extenso que sabemos perfectamente los roles y funciones que pueden dar esos dos jugadores que están si entran o no entran, entonces hemos preparado escenarios por si juegan o no juegan. Lo tenemos en mente.

¿Qué tipo espera para esta final?

Yo espero un partido muy dinámico, así es como yo me lo imagino, muy dinámico, porque somos dos equipos que nos gusta tener el balón, somos dos equipos que nos gusta presionar y eso implica dinamismo. Cuando hay dos equipos que tienen ese dinamismo, se puede hacer un juego bastante picante.

Por otra parte tengo que decir que es una final y en las finales uno tiene que ser un poco precavido en ciertas cosas y creo que aparte de que va a ser un juego picante y dinámico, también soy consciente de que nuestros planes de juego van a tener precauciones, tanto del rival, como de nosotros y eso hará que en algún momento nos estemos tanteando, pero en términos generales yo creo que va a ser bastante dinámico el juego.

¿Barlon Sequeira es baja confirmada?

Tenemos a todos al 100, excepto a Barlon que estamos esperándolo. Estamos ahí a ver si llega o no llega, estamos en marchas forzadas para poder recuperarlo y esperemos que pueda estar habilitado para contar con él entre los once o los dieciocho.

¿Se vuelve vital marcar de visitante?

El gol de visita es importante, no es definitorio, pero sí es importante, porque sabes que marcando fuera de casa te deja abiertos los resultados en casa y sabes que ese valor se puede transformar en gol, igual que nos pasó con Santos. Los goles en Guápiles tenían un valor altísimo, más que veníamos dejando porterías en cero. Sabíamos que eso nos dejaba muy cerca de pasar a la final.

¿Marcel Hernández y Gabriel Torres continuarán como pareja de ataque?

Vamos a utilizar los jugadores que creamos mejores, si nosotros consideramos que necesitamos esa doble profundida la vamos a utilizar. Tenemos gente muy fuerte por afuera y muy rápida, como Alonso Martínez que puede ser triple profundidad.

Y si tenemos que hacer como lo hemos hecho con solamente una, también lo haremos. Es la gran ventaja que tengo yo como entrenador, de tener tantos jugadores de calidad y versátiles, de poder utilizar diferentes formas de jugar.

Nosotros nos podemos manejar con una profundidad muy clara, nos podemos manejar perfectamente con dos si así lo requiere el contexto, o con tres. Carlos Mora es un jugador profundo, Alonso Martínez también. Tenemos muchas opciones para dar diferentes tipos de profundidad al equipo y vamos a utilizarlos si así se requiere.

¿Qué tan complicado es armar su once para esta serie contra Saprissa?

Ha sido tan complicado como todas las otras jornadas, porque es complicadísimo, cuando tienes tantos jugadores, de alta calidad, siempre tienes problemas en decir que estos iniciarán. Y pensar en los que van a acompañar, porque los que están en banca tienen un rol específico en el plan de partido.

¿Qué características deben tener para entrar en la convocatoria?

Hay unos lineamientos, que se ajustan en función del rival, si necesitamos más gente interior, si necesitamos más el balón, las líneas, estar más atrás, presionar adelante. Todo esto te puede condicionar en estas piezas, de decir utilizo uno u otro.

¿Qué tan importante es la participación de los jugadores de experiencia en una final por manejo del partido como tal y ambiente?

Es muy importante tener a los jugadores de experiencia cerca, tanto en los que inician como los que acompañan y todo el grupo en la preparación, porque cuando se está preparando una final, hay tantos detalles, que los jugadores de experiencia, que han vivido tantas cosas, se acercan mucho, te ayudan, te comprometen al grupo. Te dicen que este detalle pasó aquí y aquí. Y yo soy muy afortunado de tener a estos jugadores aquí en Liga Deportiva Alajuelense.

¿Más allá del planteamiento táctico, en qué se basa para escoger a los titulares y suplentes?

Nosotros siempre hacemos un análisis del juego y del rendimiento, porque son dos cosas distintas. El análisis del juego es del partido y el análisis del rendimiento es todo el tema numérico y lo mezclamos. A partir de ahí sacamos un informe colectivo e individual y nos vamos a entrenar.

Durante el entrenamiento vamos evaluando a los jugadores, al final, cuando tenemos que decidir un once y los dieciocho es ver cómo han rendido el partido anterior, cómo han entrenado en los días que hemos tenido, que a veces es una semana, dos o tres y sacamos conclusiones. A nivel interno decidimos lo que creemos que es lo mejor para el equipo.

¿Cuánto lleva preparando este clásico?

Pues desde que acabó el partido de vuelta de la semifinal, recogimos un poco la información que ya teníamos recolectada y empezamos a prepararlo. Por eso un poco el cansancio, porque yo como entrenador intento que mis jugadores lleguen lo más descansados posible, pero nosotros llegamos un poco forzados porque hay poco tiempo y le echamos muchísimas horas.

Al final, nosotros lo que tenemos que hacer como cuerpo técnico y entrenador en este caso es prepararlo lo mejor posible y que no se nos escape ningún detalle, metiéndole las horas que les tengamos que meter y al final transmitir eso, que nosotros consideramos y después ajustar, porque nunca sabes lo que va a pasar.

Una cosa es tener el plan, tener al rival estudiado, pero el fútbol es complejo, nunca sabes si te va a salir bien, tienes que estar preparado por si no te sale y poder ajustar, como nos pasó contra Santos, que tuvimos que ajustar ciertas cosas y el equipo respondió de gran forma y gracias a esos ajustes que pudimos incorporar lo sacamos.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.