Técnico de Alajuelense dice lo que piensa al ver a Saprissa en el último lugar previo al clásico

Albert Rudé intentará ganarle por primera vez a Iñaki Alonso. Según el técnico erizo, este clásico será distinto que los anteriores, al ser un partido de fase regular. (Rafael Pacheco Granados)

A Liga Deportiva Alajuelense le resta el entrenamiento de este sábado y según Albert Rudé, será después de esa práctica cuando tome decisiones sobre quiénes le harán frente al clásico del domingo, a las 11 a. m., en el Estadio Nacional.

“Nosotros lo que esperamos es sacar los tres puntos, esperamos ver una gran Liga como la que se vio en el segundo tiempo contra Cartaginés y esperamos también poder alcanzar esa punta que tanto deseamos y poner más brecha con los equipos que vienen atrás”, afirmó Albert Rudé en rueda de prensa.

Mientras que Alajuelense tiene 9 puntos y está a una unidad del liderato con un partido menos, Saprissa se encuentra en el sótano de la tabla, con un punto de doce posibles.

¿Le sorprende que el rival histórico llegue en el último lugar?

Es que a veces eso pasa, a veces unos equipos llegan muy fuertes en ese momento a nivel de dinámica, el otro puede llegar más flojo a nivel de dinámica, pero como siempre he mantenido yo, en los clásicos nada de eso no importa.

Cuando el árbitro pita, empieza todo de cero, las dinámicas se borran, todo. Es un tema de que es un clásico, dos equipos grandes, los dos quieren ganar, saben que se juegan mucho.

Aparte de los tres puntos hay otras cosas muy importantes, que no son numéricas, sino que está todo el tema del privilegio, de ganar, del orgullo, del archirrival, todo eso como el factor emocional que también entra en juego.

Por lo tanto creo que entablas totalmente cuando el árbitro pita y ahí el mejor se va a imponer y esperemos que sea Liga Deportiva Alajuelense.

Al apenas tener un punto, ¿cree que Saprissa es un rival más peligroso?

Es que cuando estás en esa situación de mala dinámica solo te queda trabajo, solo te queda compromiso, solo te queda ir al 100%, solo te queda luchar a muerte para salir de esa situación y eso no lo hablo directamente de Saprissa, hablo en una generalidad, porque todos hemos pasado malas rachas y sabemos que cuando uno está en esas rachas es la única opción esa.

Eso hace que un equipo pueda ser más peligroso, porque está en una necesidad y va a dar el 100% en cada uno de los balones para salir de esa situación, pero por otra parte, como decíamos nosotros, venimos en un nivel anímico muy fuerte y eso también puede ser un condicionante a favor de la Liga Deportiva Alajuelense.

Y como he dicho antes, va a ser empezar en tablas, no hay favoritismos, no hay favoritos y el que esté mejor sin duda se va a llevar este clásico y esperemos que seamos nosotros.

¿Miguel Andrés Ajú o Leonel Moreira? ¿Ya está la decisión tomada?

No está la decisión tomada, tampoco está la decisión tomada del once, ni de los dieciocho, básicamente porque nos queda un entrenamiento.

Entrenamos este viernes, hay que analizarlo y tenemos aún el entrenamiento de este sábado.

Aún no está nada definido. Nosotros de la forma en la que trabajamos siempre lo definimos después del último entrenamiento y llegamos a tomar las decisiones pertinentes.

¿Cuál es el manejo de ansiedad con los porteros, ahora que cualquiera puede jugar, con uno que quiere retomar el puesto y otro busca no dejarlo?

Todos estos temas de acompañamiento los lleva Cristian (Rodríguez), el psicólogo, que hace un muy buen trabajo de acompañamiento tanto con los jugadores como con el cuerpo técnico, sobre todo cuando se va acercando el partido.

Entonces todo eso lo dejamos en manos del psicólogo, que está haciendo un gran trabajo y esto ayuda a todos a poder llevar mejor estas horas previas a cualquier enfrentamiento y más en un clásico.

Se vio muy eufórico al igual que todo el equipo con la victoria del miércoles. ¿Cómo quedó el camerino, puede ser un trampolín anímico para dejar atrás la mala racha?

Es que fue muy importante, nosotros veníamos de una derrota muy dolorosa, porque como dije en la rueda de prensa tras el partido contra Cartaginés, no me gustó nada ver a mi equipo competir de esa forma en la primera parte de Pérez Zeledón y lo pagamos caro.

Veníamos dolidos y necesitamos esa victoria y de la forma en que se dio nos emocionó mucho, porque en la primera parte el equipo hizo lo que tenía que hacer, creo que hizo muy buenas cosas, pero al final dejó de estar atento en tres jugadas que fueron muy claves para que el rival se levantara 2 a 0.

En la media parte lo que nosotros quisimos fue reiterar el plan de juego, que lo que estaba haciendo el equipo a nivel de desempeño es lo que se necesitaba, pero teníamos que estar más atentos en tres o cuatro puntos claves.

Te da mucha euforia cuando en la segunda parte, esos tres o cuatro puntos claves que has hablado, el equipo los toma de referencia, los mejora y al final, el fútbol te da la oportunidad de remontar.

Fue muy importante para nosotros como cuerpo técnico, para los jugadores, para el camerino, para la institución, para todo lo que rodea este clásico, ese nivel anímico fue impresionante y creo que nos puede ayudar mucho en el desarrollo del juego de este domingo.

¿Jugar en el Estadio Nacional es ventaja para la Liga porque tienen tres triunfos ahí?

Para mí, juegue donde juegue, la Liga Deportiva Alajuelense tiene que ser protagonista, no existe eso de juego en casa o juego afuera, o juego en un campo más pequeño o juego en donde hace más calor o menos calor, en césped sintético...

A nosotros no nos importan esos condicionantes, porque aparte de que están, evidentemente afecta el desarrollo del juego, la Liga Deportiva Alajuelense es un equipo grande y tiene que imponer condiciones e intentar ganar siempre los tres puntos en cualquier campo y no es una excepción cuando jugamos en el Nacional.

Nuestra casa es el Morera, pero estamos ahí como en adopción en el Nacional. Nos ha ido bien, porque hemos sacado buenos partidos cuando hemos jugado ahí.

La institución decidió jugarlo ahí por ciertos motivos que yo creo que son muy razonables y que apoyo al 100% y nos vamos a hacer fuertes donde nos toque, porque es lo que tiene que hacer la Liga Deportiva Alajuelense.

¿Lo de Alex López es grave?

Alex López tiene unas molestias y cuando el jugador tiene molestias que no le permiten entrenar, que no le permiten jugar al 100% y nosotros aquí en este club somos muy conscientes de que los jugadores que no estén al 100% deben dejar el lugar para quienes sí están al 100%.

Así lo hemos hecho, pero si Alex llega al 100% lo vamos a utilizar, porque es un jugador de altas prestaciones, de alta calidad, un jugador que evidentemente, si está bien, va a jugar y si en las últimas pruebas que haremos no está al 100% de su rendimiento no va a estar con nosotros.

En el duelo directo con Iñaki Alonso usted tiene un empate y una derrota. ¿Cómo vislumbra este nuevo choque con él?

Los choques que tuve con Iñaki fueron en la liguilla, en playoff, que son partidos muy condicionados por el contexto, porque una eliminatoria es muy diferente que un partido de fase regular. Es diferente porque empiezas con solamente 90 minutos y ahí se decide.

En una eliminatoria son 180 minutos y los planteamientos son muy diferentes. Es un partido solamente de 90 minutos, de fase regular, donde hay puntos en juego, donde hay que ir al todo por todo para ganarlo.

Y estamos analizando como siempre muy detalladamente al rival, teniendo en cuenta todas las variantes que está aplicando. Le faltan ciertos jugadores, ha aplicado ciertos cambios de estructura, no solo de partido a partido sino también dentro del mismo partido.

Ha utilizado diferentes jugadores en diferentes posiciones y estamos analizando todo esto para intentar sacar la mejor información posible y ver dónde nos podemos hacer fuertes.

El gol de Johan Venegas le dio la vuelta al mundo. ¿Qué se ha hablado?

Johan, la verdad es que marcó un golazo, un gol impresionante. Estamos muy contentos por él, porque se lo merece por cómo está trabajando y también por el equipo, porque ese gol nos ayudó a empatar el partido en un momento clave para poder darle vuelta.

Un ‘9′ conmigo como entrenador tiene libertad para generar superioridades alrededor del campo, para jugar donde crea que tiene más espacios para poder explotar su juego, pero es una obligación llegar al área y a uno le gusta mucho ver como el ‘9′ está ahí para poder definir los juegos y creo que Johan lo está haciendo bien y esperemos que siga con esa racha.

¿Con cuántos de los 26 jugadores cuenta?

De los 26 solo está descartado Celso Borges. Como ya ustedes saben tiene una lesión por contusión y está totalmente descartado. Todos los demás están habilitados para poder contar con ellos, pero hay algunos jugadores que tuvieron participación este jueves con la Selección Sub-20, que llevan unas cargas, que es posible que no nos permitan llevarlos al partido entre los 18, o si los llevamos, seguramente no nos van a permitir que puedan tener una participación de 90 minutos.

Para este partido en el estadio se podría contar con la presencia de 28.000 aficionados. ¿Qué ambiente espera y cómo espera que se comporte la gente en el estadio?

Yo espero que se comporte la gente como siempre se han comportado, como siempre he visto yo que se comportan, animando al equipo, con mucha euforia, con ganas de apoyar, con ganas de que nos vaya bien. Disfrutando del equipo, de los jugadores, lo que han hecho siempre.

Muchas veces se tiende a generalizar cuando hay un mal comportamiento de un sector pequeño y creo que es un error.

Porque lo que pasó la última vez, que lo lamentamos todos, pues fue un sector, muy, muy pero muy pequeño, muy reducido. Y yo lo que espero es que nos vaya muy bien este domingo y que sea una gran fiesta para todo el liguismo. De verdad lo deseo.