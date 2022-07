Súplica de aficionado de Alajuelense a Rudé: ‘Por amor a Jesús ponga a Celso, Bryan y López juntos’

Alex López (izquierda) fue uno de los primeros futbolistas en salir a ver la gramilla del Fello Meza el domingo. Albert Rudé lo tiene en la suplencia. (Rafael Pacheco Granados)

Albert Rudé llegó a Liga Deportiva Alajuelense pregonando un estilo de juego muy ofensivo, pero paradójicamente eso es lo que menos se le ha visto a los rojinegros en estas instancias finales contra Cartaginés.

Dicha situación fue más marcada en los partidos en la Vieja Metrópoli, donde se vio a una Liga muy conservadora, cuidándose en demasía. Hace una semana, Alajuelense salió con un 0 a 0 de Cartago y que al final le resultó caro.

Al quedar 1 a 1 el encuentro de vuelta en el Morera Soto, se decretó que habría dos partidos más. Y Cartaginés ya ganó el primer duelo de la gran final, por 1 a 0, en un duelo en el que Alajuelense no hizo un solo remate directo y solo gestó un tiro desviado.

La serie está abierta, cierto, pero no es difícil vaticinar que los brumosos aplicarán un candado el miércoles en el Morera Soto, resguardando ese marcador que tienen a su favor.

Con esa derrota del domingo en el Fello Meza algunos aficionados liguistas ya tiraron la toalla; otros aún tienen esperanzas y creen en la remontada.

Sin embargo, para que eso ocurra, le imploran a Albert Rudé que haga cambios, que se acuerde de Alex López que le puede dar un poco más de profundidad al equipo.

Otros creen que debe apostar por Bryan Ruiz de arranque para que la Liga realmente tenga más la pelota y que salga con dos delanteros, porque Johan Venegas se ha visto muy solo, en la misión de acarrear pelotas y atacar, prácticamente solo contra el mundo.

Eso porque Cartaginés ha tenido la virtud de contrarrestar a los extremos, Freddy Góndola y Carlos Mora.

Alajuelense publicó este lunes en sus diferentes redes sociales unas fotografías del partido del domingo, con la palabra ‘creer’ e invitó al liguismo a dejar “solo mensajes de aliento”.

Unos siguieron la regla y dieron puntos de vista que reflejan ese clamor popular de que esta vez Rudé realmente haga un planteamiento ultra ofensivo, porque es el todo o nada.

Y más que cuidar, con el marcador en contra en la gran final, lo que la Liga tiene que hacer es lo que no se le ha visto hasta ahora: tomar riesgos.

Por ejemplo, Dónald José Martínez escribió en el Facebook de la Liga: “Yo sí creo en ustedes pero tienen que entregar alma, vida y corazón en la cancha. No llegar con toda la tranquilidad del mundo como si fuera un partido de fase regular. No olviden que están en Liga Deportiva Alajuelense, vamos con todo por la remontada este miércoles, a darlo todo por los colores, por los 103 años de grandeza y por su afición que se merece una alegría”.

Juan Carlos Murillo escribió: “Juegue con dos delanteros, dos ‘9′, deje de sacar a (Johan) Venegas a la banda porque con ese movimiento nos quedamos sin ataque. Un solo contención, Celso (Borges), con Bryan (Ruiz) y Alex (López) generando. Hasta el final vamos, si nos hundimos, nos hundimos todos”.

Nidia Delgado tiene la misma percepción y así la plasmó en el Facebook del club: “Que Rudé ponga a Alex López y a Doryan Rodríguez, no sabemos por qué no los pone”.

Otro aficionado identificado como Chino Artavia señaló: “El mensaje es para el técnico... Por amor a Jesús ponga a Celso, Bryan y López juntos. Y los tres de adelante igual, que se genere fútbol”.

Kevin Rodríguez anotó: “Necesitamos un Ruiz titular que acompañe a Celso, al ingeniero Alex López que las ponga y remate de lejos, un Doryan Rodríguez que acompañe a Carlos Mora, un Freddy Góndola encendido y un Josimar Alcócer desequilibrante. Si no, apague y vámonos”.

Sebastián Berrocal también expuso su criterio: “Bryan Ruiz y Alex López el miércoles. Para qué contención si Cartago se brinca la media cancha a punta de pelotazos”.

William Quesada emitió una opinión similar: “¿Dónde está Alex López? Que alguien me explique. Con todo el miércoles, esto lo sacamos juntos”.

Gustavo Carazo indicó: “Esto se saca con pura garra, hay que atacar, maes somos la Liga. ¡Vamos Leones!”.

Yeu Amador citó: “La Liga tiene mucha gente de calidad, pero desperdicia talentos, como por ejemplo Alex López, es un jugadorazo y ha sido una de las piezas más importantes para la Liga, pero lo tienen sin jugar”.

Carlos Castillo indicó: “Vamos, son 90 minutos, yo si creo en la 31. Y el que no crea que no se monte en la caravana. Y como dicen, si se va a criticar y a pedir cabezas que sea después del miércoles, sea que se logre la hazaña o no. Pero ahora es el momento de seguir apoyando a los jugadores”.

En Facebook, Instagram y Twitter el posteo de Alajuelense tuvo miles de reacciones, algunas con mensajes optimistas, otras con pedidos especiales a Rudé para que de verdad haga cambios y que presente una Liga muy ofensiva, pero también ahí quedaron plasmados los comentarios de aficionados que están muy molestos con el equipo.

La Liga recibirá a Cartaginés este miércoles, a partir de las 8 p. m., en el Morera Soto. Ese es el partido del todo o nada para ambos equipos. Esa noche se conocerá en definitiva cuál de los dos equipos se coronará campeón del Clausura 2022.

En este momento, los brumosos tienen una ventaja de 1 a 0 en la gran final y por eso que una gran parte del liguismo que aún tiene fe, envía súplicas a Albert Rudé.