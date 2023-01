Suhander Zúñiga: ‘Mucha gente piensa que en Saprissa me echaron y no fue así'

Suhander Zúñiga acababa de jugar su primer partido con Alajuelense en campeonato nacional.

En la cancha del Estadio Chorotega atendía a los diferentes medios de comunicación y una vez más salió a colación su paso anterior por Saprissa y Herediano.

Desde que la Liga gestionó su préstamo, es común que se le consulte por esta nueva oportunidad en un equipo grande.

En principio, Zúñiga llegó a la Liga en condición de préstamo por un año, pero él pretende hacer todos los méritos para seguir en Alajuelense.

“Eso va a depender de mí, no va a depender de nadie más. Tengo que trabajar y hacer las cosas bien. Espero en Dios y tengo toda la fe de quedarme aquí muchos años y llegar a concretar muchos logros”, expresó Suhander Zúñiga.

Suhander Zúñiga pretende hacer todos los méritos para quedarse mucho tiempo en Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Después de esas palabras, fue cuando le preguntaron qué le faltó para consolidarse antes en Saprissa o en Herediano y que ahora quiere conseguirlo en la Liga.

“A veces tomamos decisiones. Mucha gente piensa que en Saprissa me echaron y no fue así. En Saprissa me ofrecieron un contrato de préstamo por un año más. Independientemente de lo que haya pasado, no se llegó a un buen acuerdo. En Herediano yo solicito el finiquito, entonces creo que tomé buenas decisiones”, afirmó Suhander Zúñiga en declaraciones recopiladas por Yashin Digital.

Después de eso fue a Guanacasteca y jugó, lo mismo que pasó en San Carlos.

“Hoy estoy viendo los méritos de eso”, citó, para agregar que todo en su carrera ha sido crecimiento.

“Trabajaré todo lo posible y daré mi mayor esfuerzo para quedarme muchos años”, insistió.

“Aquí en la Liga uno lo tiene todo, se mejora mucho físicamente, personalmente y todo. Aquí es que cada jugador aproveche lo que nos da Liga Deportiva Alajuelense y sacar lo mejor de cada uno de nosotros”, añadió.

La Liga marcha con siete puntos en tres presentaciones y el domingo recibirá a Sporting FC en el Estadio Alejandro Morera Soto.