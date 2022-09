Sporting sigue en cacería de Alajuelense

Sporting goleó al Santos en condición de visitante. Fotografía: Prensa Sporting

El cuadro de Sporting consiguió una victoria trascendental, 3 a 0 sobre Santos, para de esta forma consolidarse en el tercer puesto del Grupo A y continuar en cacería de Alajuelense, segundo lugar de la clasificación y al que tiene a solo dos unidades de diferencia.

Los blanquinegros tienen 15 puntos, mientras que los manudos llegaron a 17.

Los josefinos fueron ampliamente superiores que los guapileños; fiel reflejo de esto, las tres dianas marcadas, obra de Brian Martínez, Steven Cárdenas y Harry Rojas.

La opción más clara para los de casa fue un penal ejecutado por Frank Zamora, el cual salió desviado al costado derecho del marco defendido por Luis Torres.

El cuadro dirigido por José Giacone con un planteamiento muy ordenado y salidas rápidas por las bandas consiguió ser letal para dejar sin opción a su contrincante.

“Yo analizo respecto a partidos anteriores y el equipo no había sumado los puntos que queríamos, aunque habíamos jugado bien. Le hicimos buenos partidos a Heredia y la Liga, pero no pudimos ganar, pero no teníamos el ‘push’ que siento ahora sí encontramos”, afirmó Giacone al final del duelo.

Santos por su parte vive un torneo para el olvido, los blanco y rojo apenas tienen seis unidades de 27 posibles y está en la penúltima posición de su zona solo superando al cuadro de Guanacasteca por dos puntos.

Ahora todos los ojos se centran en la próxima jornada, cuando se dará un duelo directo entre Sporting y el cuadro de Alajuelense; de esta forma el vencedor de este duelo dará un duro golpe en la lucha por la clasificación.