“Hay un chat de presidentes y es como un circo, hay de todo. Gente que dice que hay que terminar ya el torneo, gente que dice que no y esos son los menos, la gran mayoría quieren que se termine el torneo. Los que dicen que se termine ya son los que no tienen opción de ser campeones. Es como ‘no me importa quien sea’”, recalcó el jerarca.