Sporting FC se adueña del lugar que para Santos ya es solo un recuerdo lejano

De aquel Santos que clasificó en el torneo anterior y compitió en Concacaf ya solo queda un bonito recuerdo. Su presente es radicalmente opuesto y el último lugar que ocupa en Torneo de Clausura 2022 así lo ratifica.

Mientras, el Sporting FC no dudó en tomar el sitio que dejaron los guapileños y con su triunfo 3 a 2 en el Ebal Rodríguez escaló a la cuarta casilla, con los mismos 17 puntos que Cartaginés (tercero) y Guadalupe (segundo).

El delantero del Santos Javon East no jugaba desde el pasado 8 de febrero, en la fecha cinco del Torneo de Clausura 2022. East anotó, pero no pudo evitar la derrota ante el Sporting FC. (Santos)

Los josefinos tienen un peso diferente, no son el típico equipo tradicional que no tiene presión, sino que armaron un plantel muy competitivo y la exigencia es meterse entre los clasificados o al menos pelear arriba. Si bien, su certamen ha sido irregular, de a poco dan lo que se espera de ellos.

En el Ebal se vieron abajo tras el tanto de Luis José Hernández, de tiro libre en el minuto 24′, pero emparejaron desde el punto de penal por intermedio de Rándall Azofeifa en el 29′. Sin embargo, Javon East reiteró el peso que tiene y en su regreso, luego de no jugar desde el 8 de febrero por temas migratorios, abombó las redes en el 33′.

La visita siguió luchando hasta que igualó de nuevo en el 51′ con un golazo de Cristopher Meneses, quien remató de zurda un disparo imposible de detener. Los guapileños trataron de hacer respetar su casa y de nuevo East pesó, esta vez al sacar un penal en el 83′; sin embargo, Pablo Arboine falló; en realidad, Alexandre Lezcano detuvo.

“El penal se trabaja durante la semana y aunque toca adivinar en algunos casos, pues uno lo ensaya. El profesor me dio la confianza, en el primer tiempo no tuve una buena actuación, pero el fútbol es así y da revanchas, por dicha esta vez me tocó detener el penal en el cierre y ayudar al equipo”, señaló el portero Alexandre Lezcano.

Al ver la puerta abierta, el técnico José Giacone hizo ajustes y en el 88′ tres hombres que entraron de cambio se combinaron para que Bryan Vega concretara el tanto del gane: Harry Rojas centró desde la derecha, Lauro Cazal asistió y Vega definió.

“Teníamos el partido controlado en el primer tiempo, pero en el segundo Sporting entró muy bien y nosotros no aprovechamos la oportunidad que tuvimos para rematar... Sabemos la calidad de Javon, quien nos ayuda a sostener arriba y anotó en este partido y por dicha ya para el próximo juego estarán Paradela y Rubio también, quienes nos van a ayudar mucho”, manifestó Pablo Arboine.

Lo de Santos ya da para encender las alarmas. Si bien el equipo ha sufrido mucho por no poder utilizar a sus extranjeros, sigue hundido y no le alcanzó el regreso de Javon.

Ficha del juego:

- Santos: 2

Titulares: Kevin Ruiz, Pablo Arboine, Alvin Benneth, Luis José Hernández, Juan Diego Madrigal, Pablo Fonseca, Jeremy Gómez, Denilson Mason, Denilson Mora, Isacc Salas y Javon East. DT. Erick Rodríguez.

Cambios: Jossimar Méndez (Mora, al 61′), Sebastián Castro (Salas, al 68′), Edder Solórzano (Gómez, al 68′) y Mauricio Salas (Mason, al 85′).

- Sporting FC: 3

Titulares: Alexandre Lezcano, Andrés Salvatierra, Cristopher Meneses, Dennis Castillo, Joaquín Aguirre, Roy Miller, Luis Flores, Geancarlo Castro, Bryan López, Rándall Azofeifa y Róger Rojas. DT. José Giacone.

Cambios: Giovanni Clunie (Salvatierra, al 46′), Harry Rojas (Castro, al 46′), Bryan Vega (López, al 72′), Yostin Salas (Azofeifa, al 85′) y Lauro Cazal (Rojas, al 85′).

Goles: 1-0 (24′): Hernández (Salas). 1-1 (29′): Azofeifa (penal). 2-1 (33′): East (Mason). 2-2 (51′): Meneses (Flores). 2-3 (88′): Vega (Cazal). Incidencias: penal detenido de Lezcano a Arboine (84′). Árbitros: Pedro Navarro con Octavio Jara, Osvaldo Luna y Hugo Cruz. Estadio: Ebal Rodríguez, 5 p. m.