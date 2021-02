“En virtud de que lo cuestionado son las Normas de Competición vigentes, competencia exclusiva de la Asamblea de UNAFUT y no del Consejo Director de UNAFUT, este último no emitirá criterio al respecto a lo que podrían decir o decidir los presidentes y representantes de los clubes afiliados. don Julián Solano no atenderá consultas a este tema en particular, ni nadie del Consejo Director de UNAFUT,”, explicó el departamento de prensa.