Sporting FC presenta a Róger Rojas como un fichaje de lujo

Róger Rojas es el nuevo delantero de Sporting FC. (Prensa Sporting FC )

Pocas horas después de que Róger Rojas quedó fuera de Cartaginés, el delantero hondureño fue presentado como el nuevo futbolista de Sporting FC y en el cuadro capitalino afirman que tienen grandes expectativas con él.

El gerente deportivo de Sporting FC, Bertony Robinson afirma que Ro-Ro es un gran jugador que le ha aportado mucho al fútbol centroamericano, a su selección, en los distintos clubes donde ha estado y que su trayectoria es muy importante para lo que aspira Sporting FC en lo que se viene en el torneo Clausura 2022.

“Darle la bienvenida a Róger, por dicha aceptó el reto que le planteamos y todo lo negociado en la parte administrativa a la cabeza de don Olman Vega. Es un fichaje de lujo, es un jugador con una gran trayectoria y sabemos que nos va a aportar en la parte ofensiva del club y en la experiencia que tiene para el manejo del camerino también con los más jóvenes”, detalló Robinson.

Añadió que la apuesta es importante, porque Sporting FC quiere luchar por la clasificación.

“Hemos ido quemando etapas en Primera División en nuestros primeros tres torneos y ahí vamos, pasito a paso, pero queremos ser referentes”.

Róger Rojas por su parte asegura sentirse muy agradecido por vestir esta nueva camisa en el fútbol costarricense, luego de su paso por Alajuelense y Cartaginés.

“Darle gracias a Dios por una oportunidad más de trabajo que me brinda, no solo a mí, sino a mi familia, le agradezco al presidente del club, también a don Olman que me ayudó mucho para poder estar aquí en Sporting, muy feliz, muy contento, no fue una decisión difícil, lo meditamos y le damos gracias a Dios por tener trabajo. Soy una persona muy entregada al club donde estoy y vengo a dar el 100% por esta nueva institución que creyó en mí y con ansias de iniciar”, comentó Rojas.

Dijo que ya conoce mucho lo que es el fútbol de Costa Rica y que prácticamente “el estar aquí es como estar en casa”.

“La exigencia, la responsabilidad que tenemos los delanteros por los goles siempre va a existir, más por ser extranjero, lo tomamos con responsabilidad este reto que tenemos hoy. Estoy feliz, agradecido con Dios, cuando uno tiene trabajo es bendecido y Dios me ha bendecido no solo a mí, sino a mi familia y espero hacer las cosas bien en Sporting FC”, recalcó Róger Rojas.