“En el tercer punto, Sporting pedía que hoy los presidentes congelaran el descenso y que no se tuviera un descendido en la temporada y esto implicaba jugar la siguiente temporada con al menos 13 equipos. Como Liga de Primera División no podemos eliminar el derecho que tiene un club de Liga de Ascenso de subir, a no ser que sea un acuerdo de la Federación y esto no existe. Esto implicaría que por unanimidad se revoquen las reformas estatutarias del proceso de reducción a 10 clubes, o bien, que mantengan ese proceso y que para la temporada 2022 bajen tres equipos y luego en la siguiente que bajen dos”, añadió.