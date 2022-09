Solo una fractura detiene a Michael Barrantes

Solo un rival pudo frenar a Michael Barrantes y no fue precisamente un defensor, sino que fue una fractura la que lo sacó de las canchas y lo obligó a pasar por el quirófano. Justo cuando mostraba su mejor nivel y hasta figuraba como el goleador del Cartaginés, con cuatro tantos, tuvo que pausar.

Barrantes fue operado este lunes, pero las buenas noticias para él y los brumosos es que su lesión en la mano derecha solo le haría perderse el duelo del próximo domingo ante Herediano (5 p. m.). En el conjunto de la Vieja Metrópoli informaron de que ya la próxima semana se reintegrará a las prácticas, siempre que todo evolucione favorablemente.

“Durante el partido ante Puntarenas FC, por la jornada siete del Torneo de Apertura 2022, Michael Barrantes sufrió un trauma en su mano derecha. Se realizaron los chequeos pertinentes y se detectó una fractura por avulsión de epífisis proximal de la falange del pulgar. Este lunes 5 de setiembre el volante fue sometido a una cirugía para tratar la lesión”, comentaron los blanquiazules en un comunicado.

Si bien la fractura se presentó desde el pasado 21 de agosto, fue hasta este lunes que tomaron la decisión de operar a Michael. El mediocampista utilizó una férula especial para proteger la zona de la dolencia y así perderse la menor cantidad de partidos.

Michael Barrantes jugó los últimos cuatro partidos del Cartaginés con una férula especial en su mano derecha. (MAYELA LOPEZ; Mayela López)

El volante enfrentó al Real España (Liga Concacaf), Saprissa, Pérez Zeledón y San Carlos (torneo local) con este problema y aún así, contra los generaleños consiguió un doblete y dio el gane para los suyos (2 a 1), mientras que ante los norteños marcó uno de los tres tantos en el triunfo 3 a 2.

“Estoy tranquilo, muy contento y muy agradecido con Dios por la oportunidad que me da de disfrutar de lo que más me gusta. Me siento feliz, porque todo lo que estoy haciendo le ayuda al equipo para lograr lo que se quiere... Lógicamente el momento que estoy viviendo y el haber salido campeón con este club hacen que me ilusione mucho. Me siento motivado, con confianza y con credibilidad en que estoy haciendo las cosas bien y que aún le puedo aportar al equipo de buena forma”, comentó Barrantes el domingo anterior.