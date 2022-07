Socios de Alajuelense le dicen a directiva basta ya y exigen mejoras

La máxima autoridad en Liga Deportiva Alajuelense son sus socios. Lo dicen los estatutos vigentes y los que están en trámite. Un grupo de casi 200 aficionados manudos, donde un tercio de ellos son socios del club, le dicen a la directiva ‘basta ya’ en una serie de falencias administrativas que padece el club desde al menos hace dos años.

La Agrupación Somos La Liga, la misma que, junto a otros socios que conforman La 12, le dieron la continuidad al expresidente Raúl Pinto en sus seis años, y le dieron el respaldo a Fernando Ocampo para buscar un consenso en las diferentes tendencias del club a finales del año 2016, envió una carta a la dirigencia donde le piden prestar solución en una serie de puntos bajos que tiene el club.

Para este grupo de aficionados y socios, la gota que derramó el vaso de la paciencia fue lo que sucedió el pasado 30 de junio en el partido de la final ante el Club Sport Cartaginés. La Fuerza Pública ordenó el cierre del Alejandro Morera Soto y decenas de personas se quedaron sin ingresar al estadio a pesar de tener su tiquete en mano y, en otros casos, socios de muchos años.

“Los hechos suscitados el pasado 30 de junio corresponden a un grave atropello al asociado, donde muchos de ellos, quienes cuentan con un espacio arrendado, no pudieron ingresar. Tenemos claro que fue una órden de la Fuerza Pública, pero lo que sí señalamos es lo que llevó a la autoridad a tomar esa decisión, se falló en los controles para revisar los tiquetes físicos y eso provocó una sobrepoblación en el estadio”, indicó Javier Artavia, socio de Alajuelense.

En la carta enviada a la dirigencia, también se detallan una serie de puntos en los que se cuestiona el plan de seguridad para los juegos finales.

“No es la primera vez que ocurre algún tipo de incidente con los asociados dentro del estadio, durante los últimos dos encuentros (final femenina y final masculina), nos encontramos casos en que el espacio correspondiente al asociado fue vendido al público en general o hay problemas con los encargados de seguridad ya que hay público ocupando los espacios correspondiente al socio.

“Desde el mes de diciembre, alguno de nuestros miembros expuso su preocupación ante la falta de controles de seguridad en los partidos de local, donde se omiten algunas requisas a los aficionados, propiciando el ingreso de objetos no permitidos, tales como botellas, monedas, hasta botellas de licor lograron ingresar algunos aficionados burlando los controles de seguridad establecidos”, se detalla en la carta.

Dennis Breckenridge, uno de los socios que conforman la Agrupación Somos La Liga, considera que el trato al asociado no es el que se merece.

“Es frecuente leer en redes sociales las quejas de los socios, y esto ya es de hace un par de años atrás. El servicio al cliente, si lo podemos llamar así, no es oportuno. No se responden las llamadas, tampoco los correos. En particular, me parece que la administración se distanció de los socios que por lo general les echa una mano cuando lo necesitan y de manera desinteresada”, dijo Breckenridge.

Posición del fiscal Copiado!

El fiscal de la junta directiva manuda debe “ser los ojos” de los asociados, ese es el papel de Manrique Lara. El abogado de profesión conversó con La Nación sobre las observaciones realizadas por este grupo de socios y aficionados.

“Ya se les dio respuesta a la inquietud, este es un tema que vimos esta semana en la sesión de junta directiva. Acordamos que se conformará una comisión en la que estaré yo, junto con algunos integrantes de la junta directiva e invitaremos a algunos socios que nos mostraron su inquietud.

“Tenemos claro que hay puntos de mejora en lo que ellos exponen. En ese juego ante el Cartaginés se detectó que hubo errores, no hay duda; y que para la Gran Final pudimos solventar. Pero sí vamos a ponernos a valorar los temas que se nos exponen”, mencionó Lara.