Sin urgencia: Saprissa y Mariano Torres siguen unidos hasta diciembre

Lo que suceda en diciembre aún no se sabe, pero por ahora hay una verdad: Mariano Torres y Saprissa siguen vinculados hasta el cierre de este 2022. Aunque semanas atrás el futbolista y el mismo Ángel Catalina, gerente morado, respondían preguntas de la prensa sobre el fin de la relación de ambas partes en mayo de este año, esa realidad cambió.

Tanto el español como el futbolista aclararon que el contrato se termina en diciembre y por eso la posible renovación no es un tema urgente, sobre todo en este momento en que el Saprissa está sumido en una crisis, con apenas un punto en cuatro partidos.

La confusión sobre el presente y futuro del suramericano nació desde hace casi dos años, cuando se anunció la extensión del anterior contrato. El 6 de julio de 2020 el club anunció que su capitán seguiría vestido de morado: “Para Saprissa es un orgullo contar con el mejor talento para seguir buscando nuestros objetivos”, explicó Víctor Cordero, en ese entonces gerente deportivo.

Diferente a como se hace en otros casos, el Saprissa no indicó por cuánto tiempo se firmó la renovación. Sin embargo, meses después, varios medios de comunicación consultaron a las partes y se hablaba que aquel acuerdo terminaba en mayo de 2022. Por eso hacia el final del 2021 se intensificaron las preguntas hacia Torres y Catalina.

Incluso, hace menos de un mes, luego del partido ante San Carlos, Mariano volvió a tocar el tema, eso sí, siempre con un discurso de esperar y también anuencia para seguir vestido de morado.

“Me lo tomo con tranquilidad, la verdad que siempre lo dije, me he sentido a gusto y cómodo. En este país juego solo con esta camiseta, el día que no tenga que estar más, me iré a mi casa, pero ya lo hablaremos con la dirigencia cuando toque”, dijo Torres, quien añadió que entendía la relevancia que provoca su posible continuidad, sobre todo en la afición.

Las conversaciones y apertura de ambas partes siempre ha estado presente. Lo dijeron antes y también lo mantienen ahora. Eso sí, sabiendo que faltan diez meses para que termine el vínculo, el futbolista recalcó que no es momento para hablar de esos temas.

“Creo que es demasiado apresurado hablar de eso, el contrato termina a fin de año, hemos hablado con Ángel y quedamos en seguir conversando, la intención está en seguir. En cinco años y medio he tenido suerte de ganar seis títulos, porque cuando no ganás la cuestión se pone difícil, acá es ganar, trabajar, esforzarse y salir adelante porque sigo en este club porque he ganado, sino es muy difícil”.

Precisamente, el argentino tampoco ve oportuno centrarse en ese aspecto mientras la afición recrimina la ausencia de victorias y con el clásico nacional y la Liga de Campeones de Concacaf a la vuelta de la esquina.

“En este momento estamos tristes y molestos. El mínimo error lo estamos pagando caro, estamos teniendo desconcentraciones, tenemos que levantar la cabeza, tener ánimo, fuerza, porque se nos viene el clásico y hay que estar fuerte mentalmente. Esta semana es seguir insistiendo y creyendo en lo que estamos haciendo porque necesitamos ganar. Estamos en un equipo muy grande para estar con estos resultados”, finalizó tras la derrota ante Santos.