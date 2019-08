Martín Arriola, técnico de Cartaginés, no utilizará a Jurguens Montenegro para el juego ante Alajuelense del próximo domingo en el Fello Meza. El futbolista está totalmente descartado y los brumosos no piensan cancelar ninguna indemnización a los manudos, club dueño de su ficha y que estipuló en el contrato que no los pueda enfrentar si no se gira una suma de dinero.