El técnico agregó que: “posiblemente Herediano ha tenido mucho la pelota en su medular o en su zona, pero no ha sido tan eficiente en el último cuarto. Además, podemos interpretar con los números que Alajuelense no es tanto de posesiones largas, sino que son más directos. Tienen lanzadores como Alex Lopez y Bryan Ruiz y hombres como Alonso Martínez, Barlon Sequeira, Jurguens Montenegro y Jonathan Moya, que son más frontales y de atacar el espacio, no tan posicionales. La Liga tiene un juego de más profundidad, menos elaboración y más directo, pero son eficientes en esto”.