Silvia Bolaños, de niña futbolista a la empresaria que se abrió paso entre transportistas y hombres de fútbol

Silvia Bolaños es una figura reconocida en la función pública del país y en algunos grupos empresariales, como la Cámara de Transportistas. Hace seis meses asumió la presidencia del Puntarenas FC, aunque lleva poco más de dos años en el equipo naranja, junto con Felipe Medina, el dueño del club.

La tarde de este miércoles, su nombre quedó inscrito en la papeleta encabezada por Osael Maroto, presidente del Sporting FC, para conformar el nuevo Comité Ejecutivo que tomará las riendas del fútbol nacional a partir de setiembre de 2023 hasta el mismo mes de 2027.

Esta abogada de profesión es de las personas que consideran que el paso por cualquier empresa o institución no debe ser vitalicio, ya que “muchos años en el poder tienden a corromper”.

“Siempre es bueno refrescar las ideas y las propuestas, no es sano pensar que nadie es mejor que uno. Hay que saber entender cuándo uno tiene que dar un paso al costado”, dijo Bolaños en una entrevista con La Nación hace dos semanas.

Al consultar sobre el desempeño de Bolaños en su paso por el fútbol nacional, algunos directivos resaltan su liderazgo y profesionalismo a la hora de debatir en las asambleas de la Unafut.

“Tiene mucho interés en que el fútbol crezca y lo hace para que este deporte se desarrolle aún más como industria. Tiene experiencia a nivel empresarial”, dijo Jafet Soto, gerente general del Club Sport Herediano.

Para Bolaños, el fútbol es un deporte que lleva en la sangre. Lo jugó desde niña en Palmares y también con el equipo de Coopecaja - Saprissa, además de muchos años más a nivel aficionado.

“Cuando me hicieron la propuesta de unirme al Puntarenas FC, acepté porque es un reto. Hace seis meses me ofrecieron, en principio, ser la representante del equipo en la Unafut. Don Felipe Medina, quien asumió el equipo por completo, le dio un enfoque social al tema deportivo y eso me enamora, porque comparto la misma filosofía.

”Es importante impactar de esa manera en la provincia. Luego la propuesta fue asumir la presidencia y, después de dos años, creí que era el momento de aceptar el desafío”, dijo Bolaños en una entrevista con La Nación hace dos semanas.

¿Cómo ha sido su experiencia en el fútbol? Copiado!

Cuando se le pregunta a Silvia Bolaños cómo la han tratado en la industria del fútbol, sonríe y lanza una frase contundente: “Tengo claro que no es fácil, pero han respetado mis puntos de vista”.

“Son dos actividades principalmente masculinas (la Cámara de Transportistas y el Fútbol), pero creo que eso es parte del desafío: abrirse un espacio por capacidad. No es fácil reducir las brechas. Encontrarme con la presidenta de la Unafut, Vicky Ross, me inspiró mucho para tomar esta decisión.

”En la Fedefútbol se avecinan cambios importantes, donde la Unafut debe retomar un liderazgo junto con otras ligas que también son competitivas, pero la Unafut es la más relevante y debe asumir ese papel preponderante en el fútbol nacional”, mencionó Bolaños.

La presidenta del Puntarense FC llega a la Fedefútbol pensando que el país tiene potencial en disciplinas a las que hay que proyectar. Hay que tener una visión país para proyectar otras disciplinas, como el Fútbol Playa, el Fútbol Sala y el Fútbol Femenino.

“La representación de una liga en el Comité Ejecutivo es importante, pero no garantiza el éxito de esa agrupación. Todo dependerá de la gestión interna en cada liga”, considera Bolaños.

Este miércoles finalizó la recepción de papeletas para la asamblea general en la que se ratificará, el 25 de agosto, el próximo Comité Ejecutivo de la Fedefútbol.

Solo se presentó una papeleta y está conformada de la siguiente manera: Osael Maroto como presidente, Sergio Hidalgo como vicepresidente uno, Leonardo Vargas como vicepresidente dos, Jafet Soto como secretario y Silvia Bolaños como tesorera.

Además, las siguientes personas estarán como directores: Joseph Joseph, presidente de Alajuelense; Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa. Los dirigentes de Liga de Ascenso serán Alexander Chacón y Eladio Carranza.

Por parte de Linafa estará Jorge Hidalgo y por fútbol femenino Jenny González Ortega.