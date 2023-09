Siete figuras de Alajuelense y cuatro de Saprissa integran nuestro 11 ideal del clásico

Para el clásico entre Alajuelense y Saprissa nos planteamos un reto: armar un 11 ideal entre los dos equipos. Con la ayuda del técnico Marvin Solano lo logramos, aunque en realidad nos fue difícil llenar todos los cupos, ya que en las laterales y la media cancha no abundaron las figuras sobresalientes.

Al final, nuestra alineación con los más destacados quedó con siete jugadores de la Liga y cuatro del Monstruo. Los erizos dominaron en la portería, el carrilero izquierdo y derecho, uno de los centrales, uno de los volantes centrales y en dos de los puestos de ofensiva.

¿Por qué nos fue difícil llegar a 11?

Simple: fue un partido en el que el balón no pasó tanto por el medio del campo, al punto de que un volante como Aarón Suárez no fue protagonista. Además, no vimos a carrileros subiendo constantemente y provocando peligro, mientras que los delanteros participaron más en chocar y presionar.

Alajuelense dio un golpe importante ante Saprissa y asumió el liderato del Torneo de Apertura 2023. (Rafael Pacheco Granados)

El técnico Solano analizó que en el caso de los tibaseños, apostaron por el juego directo y tapar las bandas del rival. En el caso de los rojinegros, trataron de ser muy verticales y explotar el juego exterior, pero sin buscar a su 10 con regularidad.

El 11 ideal del clásico:

- Portero: Leonel Moreira (Alajuelense)

Tuvo una acción decisiva para mantener a su equipo arriba. Fue un remate difícil, pero respondió bien. Estuvo seguro y aunque Kevin Chamorro tampoco cometió errores de peso, Moreira le sacó un poco de ventaja por la seguridad que transmitió, por recibir menos goles y por esta tapada.

- Lateral izquierdo: Ian Lawrence (Alajuelense)

Tuvo más ida y vuelta, apoyó más a la línea y a nivel defensivo no pasó grandes sobresaltos. Sacó diferencia con Jorkaeff Azofeifa en que sumó más al ataque, generó opciones e inquietó. Azofeifa lo hizo bien en defensa, pero no tuvo aporte en ofensiva.

- Lateral derecho: Carlos Martínez (Alajuelense)

Carlos Martínez y Gerald Taylor estuvieron parejos en lo que mostraron en el clásico. Sin embargo, sin ser muy superior, Martínez cumplió con su labor y estuvo acertado. A Taylor le costó controlar a Joel Campbell, mientras que en el caso de Carlos, no tuvo tantos problemas y lanzó buenos centros.

- Defensas centrales: Kendall Waston (Saprissa) y Alexis Gamboa

Kendall Waston estuvo bastante seguro y tuvo jugadas al límite en las que resolvió. Incluso, tuvo que realizar barridas dentro del área y salió bien librado. Además, su aporte en ofensiva fue un plus, porque inquietó y estuvo cerca de anotar.

Alexis Gamboa mostró mucha sobriedad, hizo lo que debía y no se complicó. Estuvo bien posicionado para ganar en la marca y con el balón en el pie se le vio certero.

- Volantes centrales: Celso Borges (Alajuelense) y Jefferson Brenes

Celso Borges jugó el primer tiempo a una intensidad que hace rato no se le veía. Plasmó esta dinámica en la marca, en la recuperación y en los buenos lanzamientos hacia el frente. El segundo tiempo le costó más, pero destacó.

Jefferson Brenes tuvo una tarea compleja, al tener que sustituir a David Guzmán muy temprano en el partido. Equilibró a la media cancha, se dedicó mucho a labores de contención: marca, corte y juego sencillo; cumplió con esto.

- Volantes ofensivos: Joel Campbell (Alajuelense), Carlos Mora (Alajuelense) y Jefry Valverde (Saprissa)

Joel Campbell no solo marcó dos goles y fue factor determinante, sino que consiguió muchas faltas, generó mucho desequilibrio y pesó en ofensiva buscando el uno contra uno. Además, mostró mucha movilidad y si se le tuviera que dar una nota, tendría la más alta, incluso, con un nueve de calificación.

Carlos Mora no dio su partido más notable, sin embargo, fue muy vertical, trató de atacar en todo momento y de enfrentar. Es un futbolista que inquieta, que tira buenas diagonales y atrae la marca. Le falta el gol.

Jefry Valverde fue uno de los jugadores con más despliegue físico: defendió y atacó. Tuvo una participación que no es tan vistosa, pero contribuyó mucho en el juego del mediocampo de su equipo.

- Delantero: Ariel Rodríguez (Saprissa)

Ariel hizo un golazo, pero también tuvo mucha movilidad y mostró buenos desplazamientos para abrir espacios. Siempre busca el arco y suele aparecer solo, como en el gol, pero es porque sabe desmarcarse y los centrales lo pierden de vista.