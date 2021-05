Sí, claro que soy un envenenado. Se vale serlo. Es parte del juego y del vacilón. No debemos ser severos. ¡El fútbol es un juego! -hay que estarle recordando sistemáticamente a ciertos energúmenos-. Cuando pierdo me vacilan, pero cuando gano me convierto en la más satánica máquina de memes, chistes, agravios y misiles irónicos contra los liguistas. Es divertido. Parte de la vida. El deporte demanda tres componentes: pasión, pasión, y pasión. No seamos puritanos: eso es el fútbol, el que no sea capaz de llorar por él (de tristeza o de alegría) no sabe de lo que se pierde.