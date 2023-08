‘Si realmente pagan viáticos, no habrá intervención’, dice CCSS sobre cobros al fútbol femenino

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es enfática al señalar que los viáticos que los equipos del fútbol femenino dicen cancelar a sus jugadoras, no son sujetos al pago de las cargas sociales, pero que algunas investigaciones reflejan que se utiliza este camino para evitar cancelar los pagos correspondientes a la seguridad social, y esa evasión no se permitirá en los casos que se logren demostrar, de acuerdo al marco jurídico.

Los equipos femeninos ofrecen a sus jugadoras becas universitarias, viáticos, una póliza del Instituto Nacional de Seguros (INS) y cuentan con médico y fisioterapeuta.

Los dirigentes en la industria del fútbol femenino aducen que esta disciplina no es profesional en el país, por esa razón no están sujetos a formalizar contratos con sus deportistas.

El equipo de Dimas Escazú antes de un juego de la Primera División.

José Eduardo Rojas, director de Inspección de la CCSS, explica en una conversación con La Nación, el debido proceso que realiza la Caja para cobrar las cargas sociales.

- ¿Las investigaciones son un tema ordinario o se deben a denuncias?

-Con respecto a la Primera División, sí, ya hemos realizado varios procedimientos. Hace muchos años, hubo denuncias y fiscalizaciones de oficio, y en algún momento se determinó, aparentemente con base en los informes salariales, que hubo cobros retroactivos (plantillas adicionales) debido al incumplimiento o a la incorrecta presentación de los salarios de los distintos trabajadores en los equipos de Primera y Segunda División.

”El fútbol femenino es una actividad que está creciendo en el país y se ha caracterizado por cuestiones un poco más orientadas hacia labores amateurs en los últimos años.

”Sin embargo, esto no significa que la institución no lleve a cabo este tipo de fiscalizaciones. Mantenemos la vigilancia y siempre realizamos investigaciones, no solo en el ámbito del fútbol, sino también en otras actividades económicas del país.

“En lo que respecta a los equipos de Primera División, tanto femeninos como masculinos, la institución siempre se mantiene vigilante para fiscalizar si se están calculando correctamente los salarios que generan cargas sociales”.

- ¿Cómo responde la Caja a los dirigentes del fútbol femenino que aseguran no pagar salarios, sino viáticos?

-Es importante comprender que el tema de los viáticos no constituye una fuente sujeta a cargas sociales. Las cargas sociales se refieren específicamente a las remuneraciones salariales, es decir, lo que un empleador paga a un trabajador por realizar una actividad laboral o económica.

“En diferentes industrias y actividades económicas, hemos detectado que algunos empleadores han utilizado el concepto de viáticos o contribuciones no salariales para evadir la idea de que están pagando remuneraciones salariales. Si lo que se está pagando son efectivamente viáticos y esto se ajusta a esa categoría, la Caja no intervendrá. Sin embargo, si las investigaciones determinan que en realidad se están pagando remuneraciones salariales sujetas a cargas sociales según la normativa, entonces la institución tomará medidas acorde a la ley”.

- ¿Han logrado determinar que existe una relación laboral y que no pueden obviar el tema de las cargas sociales?

-Por supuesto, en el ámbito general de los equipos de fútbol ya hemos llegado a algunas conclusiones. El procedimiento sigue una etapa investigativa que garantiza los derechos de defensa y debido proceso. Los cobros se aplican una vez que la investigación concluye y se han completado todas las etapas que aseguran dicho debido proceso.

“Esto incluye un análisis de la información, una investigación y la presentación de pruebas al empleador para demostrar la afectación. Luego, el empleador puede ejercer los recursos ordinarios como el recurso de revocatoria y de apelación.

“En última instancia, todo este proceso garantiza que una vez que se concluye que existe incumplimiento en el reporte de salarios, se proceda a realizar los cobros correspondientes”.

- ¿Cómo hacer entender la responsabilidad de los equipos que sí pagan?

-Hay dos aspectos a considerar. En primer lugar, está la responsabilidad social que los empleadores, en este caso los equipos de fútbol, deben asumir al reportar correctamente los salarios de los trabajadores y las remuneraciones que están sujetas a cargas sociales. Esto es esencial para mantener las construcciones forzosas que respaldan el sistema de seguridad social, incluyendo el seguro de salud.

“Por otro lado, la institución de la Caja tiene el compromiso de llevar a cabo las fiscalizaciones necesarias para investigar y en caso de confirmarse irregularidades, aplicar las sanciones legales correspondientes. Incluso, si los pagos no se realizan, se podría proceder al cierre de los negocios”.

- ¿Cómo se puede comunicar que cuando existen relaciones laborales, estas deben ir acompañadas del pago de las cargas sociales?

-Es responsabilidad de las autoridades del fútbol, incluyendo las dirigencias de todas las organizaciones, asegurarse de que se cumpla con esta parte. Esto debe ocurrir en cumplimiento de la ley.

LEA MÁS: ‘Van a desaparecer a los equipos femeninos’: clubes alarmados ante posible cobro de la CCSS por cargas sociales

“Siempre estamos dispuestos a colaborar con información, capacitación y acercamientos para prevenir situaciones de este tipo. Sin embargo, en última instancia, recae en la responsabilidad de cada empleador asegurarse de reportar adecuadamente”.