“Cuando todo pasó, Shirley fue la primera que lo supo, porque estaba conmigo cuando me enteré que los equipos estaban interesados en mí. Siempre me ha guiado, yo más de una vez la he buscado para pedirle consejos, tanto a la hora de un contrato, de algo que me pidan, de cómo manejar una situación”, señaló Gloriana un día antes de confirmarse su llegada al Team.