Shirley Cruz sacó un golazo de su repertorio para festejar el pase de Alajuelense a la final

Shirley Cruz celebra el gol de tiro libre que anotó en el partido de vuelta de la semifinal contra Sporting. Las rojinegras se apoderaron del primer boleto a la final del Apertura 2022 del fútbol femenino. (JOHN DURAN)

Alajuelense se apoderó del primer boleto a la final, al derrotar a Sporting FC en el Morera Soto con anotaciones de María Fernanda Barrantes y Shirley Cruz.

Ellas habían tomado ventaja desde la ida en Pavas, con tantos de la delantera estadounidense Mia Corbin y de la mediocampista panameña Kenia Rangel.

Traían un marcador que en algunas ocasiones es engañoso, pero permitía a las rojinegras manejar bien el partido de vuelta de la semifinal contra un Sporting FC que una vez más trataba de incomodar a las manudas.

Sin embargo, la serie acabó con un global de 4 a 0.

La Liga estaba bien plantada en la gramilla híbrida del Morera Soto y llevaba las riendas de un partido en el que las pupilas de Édgar Rodríguez seguían apegadas a su propósito de disfrutar del juego y ser unas rivales dignas contra el equipo más pintado del torneo.

En Alajuelense tenían cuidado con los movimientos de Emelie Valenciano, Cristin Granados y Katherine Arroyo; al tiempo que el equipo josefino pretendía no darle mayores libertades a las bicampeonas nacionales.

Desde las graderías, la bulliciosa afición rojinegra no dejaba de alentar a sus leonas. Eso es algo que a lo largo del torneo le ha dado una mística muy distinta al fútbol femenino y que hasta se ha replicado en otros clubes. Y en el fondo, eso es lo que se busca, más apoyo para todas.

El partido definitivo entre la Liga y Sporting FC requería del gol. Era un justo premio para los aficionados y para las protagonistas. Era simplemente lo que hacía falta en el Morera Soto. Y cayó en el minuto 31.

La acción la empezó la capitana de Alajuelense, Shirley Cruz. La referente del fútbol femenino costarricense tuvo una acción de choque con Cristin Granados, pero envió un trazo largo.

Gabriela Guillén centró y María Fernanda Barrantes martilló la pelota en la cabaña de Julieth Arias.

María Fernanda Barrantes celebra su anotación con Lixy Rodríguez y Viviana Chinchilla. (JOHN DURAN)

Hubo otras acciones que mantenían vivo el interés y la emoción, como al 53′, cuando María Fernanda Barrantes lanzó una diagonal y Fabiola Villalobos cabeceó, pero el balón se estrelló en el palo.

Un minuto después, Noelia Bermúdez se lució ante el primer remate directo de las josefinas, a cargo de Emelie Valenciano.

Más adelante, la guardameta de la Liga también desvió un disparo de Cristin Granados. Antes, la futbolista de Sporting había reventado el balón en el travesaño.

Pero lo mejor de la noche en el Morera Soto salió del repertorio de la ‘10′, fue ese gol de tiro libre de Shirley Cruz, en el 63′.

“Sporting es un rival bastante complicado, ellas nos complicaron y sabemos que la semifinal es un partido aparte, hicimos lo necesario y agradecerle a todos estos aficionados que han sido muy fieles. Estamos en la final por mérito de todo el equipo”, expresó la capitana de la Liga en TD Más.

Shirley Cruz dijo que ese tipo de goles se los dedica a la afición por ese apoyo incondicional al equipo femenino de la Liga. (JOHN DURAN)

Ella convirtió un verdadero golazo y tan solo sonreía.

“Este año la rodilla me ha estado molestando más de lo normal y hay partidos que he tenido que jugar, otros que me he tenido que cuidar y es la recompensa al trabajo que he venido haciendo desde que regresé a la Liga”, citó Shirley Cruz.

Y agregó: “Ese tipo de goles es más que todo para la afición, para mis papás que están ahí, que son los que siempre han estado apoyándome y lo más importante era pasar a la final”.

Por su parte, Cristin Granados indicó que esta temporada fue buena para Sporting FC.

“Sabíamos que nos estábamos enfrentando contra el mejor equipo del país, línea por línea tienen jugadorazas. Tienen a una Shirley Cruz que para nadie es un secreto la jugadora que es y logramos el objetivo, queríamos clasificar. Para la próxima temporada estamos apuntando para una final, lo intentamos, nos tocó contra el hueso duro, pero nos supimos parar”, citó Granados.

Alajuelense buscará el tricampeonato ante Saprissa FF, que ganó este miércoles por 3 a 0 contra Herediano y avanzó a la final, con un global de 3 a 1.

El primer partido por la corona del fútbol femenino será el domingo en Tibás.