Shirley Cruz: ‘Olvídense de mi despedida, estamos a 90 minutos de algo importante’

Wílmer López adelantó algo de lo que fue la súplica de Shirley Cruz a sus compañeras, luego de que Alajuelense perdió el primer partido de la final del Apertura 2023 del fútbol femenino ante Sporting FC, con un marcador de 4 a 1.

La Liga difundió en sus redes sociales un pequeño video, en el que exhibe parte del mensaje claro, directo y contundente de la capitana hacia las leonas, en medio de esa desazón por esa derrota del miércoles anterior en Pavas.

“Lo único que pido son noventa minutos a muerte (...). Que les cueste, que les cueste.Tuvimos un partido ahí horrible y enredado, dejamos de hacer cosas que, o sea, que no hacemos”, pronunciaba Shirley Cruz, mientras todas sus compañeras la escuchaban con atención.

"Quedan 90 minutos para hacer lo imposible"



”Pero quedan 90 minutos en casa, a luchar con lo imposible. Hemos hecho cosas que nadie pensaba. O sea, conseguimos cuatro campeonatos seguidos. ¿Quién ha hecho eso? Así que ahora a reposar, olvídense de esta vara, porque quedan 90 minutos para hacer lo imposible”.

El partido de vuelta de esta final femenina tendrá tintes históricos, pase lo que pase.

Si Sporting FC mantiene su ventaja y destrona a las rojinegras, sería el primer campeonato nacional que llegue a las vitrinas de la institución albinegra.

En el caso de que Alajuelense consiga la remontada, el pentacampeonato alargaría la ‘dictadura’ de las manudas.

Además, este partido encierra el adiós de Shirley Cruz en un juego oficial, a nivel de clubes.

Sin embargo, ella ni siquiera está pensando en eso, según confesó, a pocas horas del momento de la verdad, que será este sábado, a las 7 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“Lo que les digo a las chicas es que en este partido olvídense de que es mi despedida, estamos a 90 minutos de hacer algo importante para la institución. Ahorita yo ni siquiera estoy pensando en eso mismo”.

De hecho, luego tendrá un partido de despedida, que posiblemente será después del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

“Voy a tener momentos para disfrutarlo, si Dios quiere y se dan las cosas voy a tener mi partido de despedida para poder disfrutar eso, pero ahorita me encuentro compitiendo y lo que importa es eso, que todas estemos concentradas de que podemos lograrlo. Entonces, es eso, transmitir eso, que yo tengo plena confianza de que podemos sacar el resultado el sábado”.

Shirley Cruz: 'Tengo plena confianza de que podemos sacar el resultado'

Más en frío y a pocas horas de ese duelo, la capitana habló de frente. Dijo que el miércoles, la Liga cometió errores muy puntuales, que iniciaron bien, pero el primer gol fue un balde de agua fría.

Recordó que Alajuelense buscaba otro gol para que el marcador no se viera tan pesado y cometieron un último error que fue el 4 a 1.

Su criterio es que el fútbol es tan apasionante que cualquier cosa puede pasar y que en 90 minutos pueden hacer muchas cosas.

“Este equipo en el torneo pasado nadie nos daba por campeonas y salimos por campeonas. Este equipo está hecho de muchos momentos difíciles y de verdad que tenemos pensado salir con todo”, aseguró Shirley Cruz.

A la vez, admitió que la planilla es un poco corta y que las chicas que necesitaban están en la eliminatoria Sub-20.

“Tampoco se les puede exigir y hay que dejarlas a ellas que cumplan a nivel de Selección Nacional y ocupamos un poco más de competencia, pero esas cosas se tienen que planear el próximo torneo. Ahora es concentrarse en sacar esto el fin de semana, porque todas queremos ese pentacampeonato. Está difícil, pero creemos en eso”.

Con la serie 4 a 1, Shirley Cruz afirma que la Liga va a tener que salir a atacar con todo y eso significa jugar con un poquito de inteligencia y madurez para cuidarse atrás.

“La clave va a estar en la concentración que tengamos, en la tranquilidad, porque el caos va a estar, pero ahí es donde tenemos que demostrar por qué hemos sido tetracampeonas”.

Shirley Cruz mencionó que ellas han hecho muchas cosas por la institución, en momentos clave, donde al equipo masculino no le ha ido bien y que ahora les toca a ellas vivir ese lado de la moneda.

“Vamos a estar ahí, que la afición sepa que nosotras vamos a dar todo durante esos 90 minutos para que el resultado sea para nosotras. El fútbol es así, a veces se juega bien, a veces se juega mal, a veces se gana, a veces se pierde, pero nosotras vamos a darlo todo”.

El juego de este sábado será su último partido oficial con la Liga, pero es algo que en este momento, ni siquiera le pasa por la mente a la capitana.

“Si algo me ha caracterizado es que me gusta mucho competir y ahorita no estoy pensando en que el partido del sábado va a ser el último, lo que queremos es revertir esa situación en la que nos metimos”.

Indicó que las liguistas están enfocadas en que tienen que sacar esa final cueste lo que cueste.

“En el fútbol pueden pasar muchas cosas y sabemos que lo podemos lograr. Ahorita estoy más que todo enfocada en eso, en querer sacar ese resultado el sábado”.

Dijo que encarar esta situación no es fácil de digerir para ninguna en el equipo, pero que confían en que pueden sacar su casta.

“Creemos en nuestras capacidades y me toca estar ahí apoyando a las chicas en todo el sentido de la palabra, dentro de la cancha, fuera de la cancha y ahora lo que nos toca es que el grupo se una más, porque lo que viene va a estar bonito, el desafío que nos toca”.

Según Shirley Cruz, con solo portar ese escudo de Alajuelense hay presión, algo que les toca a los jugadores y también a ellas, porque la afición exige.

Alajuelense y Sporting sostendrán su pulso final por el título del Apertura 2023 este sábado, a partir de las 7 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

