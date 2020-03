“Tengo que aprovechar lo que aprendí en Europa, en China y lo que aprenderé en Estados Unidos, espero venir y ponerlo en práctica. Quiero aprender en la parte profesional, tampoco me puedo cerrar mucho las puertas en la parte deportiva y en la académica, las cosas me han funcionado así. Estoy consciente de que el fútbol no va a ser eterno y por un lado debo preparar mi futuro y la relación va más allá de la parte deportiva, es también en la preparación académica que necesito para retomar el proyecto de la Liga, o ayudar a la liga femenina de Costa Rica”.