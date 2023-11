Sergio Gila habla del futuro de Christian Bolaños y dice que Mariano Torres es el mejor jugador del torneo

En su natal España, sin duda, dirán que es un chaval para ser el gerente deportivo de uno de los clubes más importantes de un país. Tiene 33 años y si se quiere ver de esta forma, es un “muchacho”, pero Sergio Gila transmite seguridad y deja claro que experiencia no le hace falta.

Hace tres meses y 15 días, Saprissa lo nombró en la gerencia deportiva, y Gila no se arrugó para tomar las mejores decisiones en beneficio del club. Una de ellas fue darle confianza y continuidad a Vladimir Quesada como técnico del equipo, en momentos en que los resultados no eran positivos y muchos lo querían fuera del plantel.

Ahora, Sergio disfruta de la clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf 2024. Espera que el equipo derrote este sábado a Alajuelense (8 p. m.), gane la Supercopa y al final conquiste el título 39 para la institución.

Sergio está convencido de que Saprissa tiene la mejor plantilla del país, como lo dijo desde que asumió el cargo. Para él, los equipos se evalúan basados en los resultados y no en la suma de las individualidades.

“Si el equipo viene de ser bicampeón, para mí no hay duda de que la mejor plantilla es la nuestra porque lo ha demostrado en la cancha. No se nos fue nadie de gran relevancia, la única venta que tuvimos fue la de Álvaro Zamora, quien estaba en proyección. Los demás que se han ido o dejamos salir, no eran importantes”, dijo Sergio Gila.

Para Gila, el cuadro morado cuenta con futbolistas determinantes y como ejemplo señaló que al llegar las lesiones, los demás respondieron en la cancha. Agregó que si otros clubes tuvieran la cantidad de lesionados que tuvo Saprissa, o si pierden a dos o tres de los mejores jugadores, quizá quedaría en evidencia que no cuentan con un conjunto tan llamativo.

Sergio conversó con La Nación en su oficina en el Estadio Ricardo Saprissa, pero resaltó que gran parte de su labor la desarrolla con el equipo, al que acompaña a todos los partidos. A él le gusta estar con los futbolistas, conversar con ellos y transmitirles seguridad y confianza.

Así como Sergio expresó que cuentan con el mejor plantel del país, no dudó en afirmar que poseen también al mejor jugador. El futbolista más determinante de la competición es Mariano Torres, según dijo el gerente deportivo morado.

“Otros equipos no tienen a Mariano, ni alguien parecido a él. Cada club tiene piezas diferentes, Herediano tiene grandes jugadores, Cartaginés, Alajuelense también. Pero para mí, Mariano es el mejor y lo ha demostrado, lo digo con humildad, a nivel histórico no hay otro tan determinante en otros clubes como Mariano Torres”, comentó Gila.

Sergio mencionó que durante el tiempo que el argentino estuvo lesionado, muchos se dieron cuenta lo importante que es Mariano y según él, se notó su influencia cuando jugó ante Cartaginés y Motagua. Gila resaltó las virtudes de Torres, señaló que no solo es bueno como futbolista, sino que hace jugar a los demás, posee liderazgo y los compañeros con él se sienten a gusto.

Para Gila, Saprissa tiene jugadores muy buenos, entre otros mencionó a Kendall Waston, Ariel Rodríguez y Fidel Escobar. Agregó que siempre se ha dicho que Saprissa no tiene un goleador y ahora mencionó que se debe valorar que cuentan con el segundo y tercer mejor anotador del campeonato.

Sergio Gila, el gerente deportivo de Saprissa, espera ganar el clásico ante Alajuelense y afirmó que está considerando refuerzos para el equipo de cara al torneo de la Concacaf 2024. (Prensa Saprissa).

- ¿Tienen un sustituto para Mariano Torres?

- Para empezar, Mariano puede estar aquí varios años, él ama a Saprissa y también es un profesional. A nivel internacional puede haber, pero a nivel nacional lo tenemos que ir trabajando. Si vamos a buscar el próximo Mariano Torres, podemos equivocarnos, podemos encontrar figuras que jueguen en la posición y con diferentes características, pero uno igual al mejor de la historia de Saprissa es complicado. Queremos que en los próximos torneos puedan entrar jugadores de la cantera que puedan sustituir en esa posición.

- Y Christian Bolaños no me lo mencionó. ¿Qué va a pasar con él?

- Christian es un gran jugador y una gran persona. Le tenemos mucho respeto y estamos cerca de anunciar lo que pasará. Siempre lo he dicho y no me canso de repetirlo, cuando me enfrento a la situación de que pronto finaliza el contrato con Bolaños, es algo prioritario y lo hemos tratado con mucha delicadeza.

Sergio Gila aseguró que ha hablado mucho con Bolaños, lo ha hecho desde el corazón, según dijo, y agregó que entre ellos hay una gran relación y están en sintonía en lo que desean. Aclaró que la decisión que se va a tomar es muy mediática e importante.

“Hay varios escenarios que se le pueden plantear a Christian, tanto si quiere seguir jugando como si no. Como institución, le tenemos que plasmar lo que pensamos y él tiene que decidir, y en poco sabremos lo que va a pasar. Christian Bolaños es una figura muy ligada al saprissismo y de una manera u otra queremos que siempre esté ligado a Saprissa, y eso es lo que debemos cuidar con los grandes jugadores que han pasado por aquí”, indicó Sergio.

- ¿Qué le pareció la clasificación de Saprissa a la Copa de Campeones de la Concacaf?

- Para nosotros era prioritario clasificar. Teníamos el objetivo de ganar la Copa Centroamericana de Concacaf. Desafortunadamente, caímos en cuartos de final, pero bueno, teníamos la chance de clasificar y creo que la afición necesitaba que le compensáramos esa eliminación ante el Estelí.

- ¿Luego del juego de ida en Honduras, le sorprende la goleada en casa ante el Motagua?

- No, porque el resultado en Honduras no fue justo para lo que vimos. Nuestro equipo fue superior. Quizá en la segunda parte se notó la fatiga acumulada por el viaje, pero vi un equipo que me dejó la sensación de que en la cueva íbamos a sacar la serie, como sucedió. En el minuto 10 ganábamos 2-0 y la sensación, con todo respeto, de un equipo superior al Motagua estaba clara. Recuperamos a Kendall Waston, a Ariel Rodríguez y Luis Paradela se incorporó poco a poco y teníamos más armas.

- ¿Clasificar a Concacaf es su principal logro de momento como gerente deportivo de Saprissa?

- Tuve la fortuna de ganar la Recopa a los pocos días de empezar en el puesto. Estamos con miras a obtener el Torneo de Copa, que es lo más cercano que queda, y el campeonato nacional también. En Saprissa uno se acostumbra a ganar, y en ese aspecto, entré bien y tenía la experiencia anterior del bicampeonato y la Supercopa.

- ¿Qué expectativas tiene para el clásico?

- Evidentemente, en el momento de la temporada en el que estamos, se definen más cosas que en el anterior clásico. Ahora, el primer puesto está en juego, aunque resten unas jornadas. Si logramos ganar el sábado, ya tendríamos una ventaja de cuatro puntos, y podría ser muy importante. En el equipo nos marcamos el objetivo de sacar estos dos partidos, que son vitales para la institución, en Concacaf y ahora por el primer lugar del torneo.

- En los últimos duelos ante Alajuelense y Herediano, Saprissa no ha podido lograr la victoria. ¿Cree que lo mostrado por el equipo en los últimos juegos le alcanza para vencer a la Liga?

- Voy a pensar que sí. Creo que la consistencia de un equipo también se marca en la regularidad de los torneos. Otros pueden ganar un enfrentamiento directo y luego medirse a un club de media tabla y perder. Eso muestra que no son tan consistentes como el duelo directo lo ha marcado. Además, afrontar este torneo siendo primeros también te indica la contundencia que ha tenido el grupo, aparte de que el plantel rinde en las finales y cierres de las temporadas.

- ¿Tienen planeado vender a algún jugador?

- Queremos vender jugadores y no pensando solo en el tema económico, sino porque el fútbol costarricense necesita eso. Afortunadamente, creo que las dirigencias de ahora lo interpretan bien. Herediano, Alajuelense y Saprissa han vendido jugadores. Tengo la responsabilidad de estar en Saprissa para hacer que el fútbol nacional crezca, porque al final Saprissa siempre es ejemplo en eso. Hay acercamientos con clubes para que le den seguimiento a algunos jóvenes y ellos están viendo partidos para analizar a figuras como Warren Madrigal, Gerald Taylor, Kevin Chamorro y varios muchachos más.

“En general, el país va en buena dirección. Me gusta que Kenneth Vargas, Brandon Aguilera, Álvaro Zamora o Josimar Alcocer salgan. Vi jugar a la Selección Sub-23 y me encantó porque es una base formada por futbolistas que están en el exterior”.