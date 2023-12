Sergio Gila afirma que Saprissa tendrá dos o tres refuerzos

En Saprissa están atentos a la final, la posibilidad de lograr el título 39, pero no se apartan del mercado de piernas, de la opción de sumar refuerzos para la siguiente temporada.

Rumores van y vienen en redes sociales; unos daban por hecho que Marvin Loría llegaría al equipo, pero el mismo jugador le confirmó a La Nación que aún tiene un año de contrato con el Portland Timbers de la MLS de Estados Unidos.

Sergio Gila, gerente deportivo de Saprissa, afirmó que no es el momento de dar nombres, pero reconoció que serán dos o tres refuerzos los que tendrán para el siguiente torneo. Gila insistió en que, con todo lo que se juegan en esta semana, el tema de incorporaciones lo dejan de lado, al menos a nivel de dar información a los medios de comunicación, pero reconoció que trabajan con tiempo el tema de los fichajes.

Los nombres que el bicampeón nacional tiene amarrados son los de los volantes Yoserth Hernández y Luis Díaz, quien proviene de la MLS, así como el lateral Joseph Mora, quien también estuvo en la liga estadounidense.

Luis Díaz, quien estuvo en la MLS, es uno de los jugadores que se vincula como nuevo refuerzo del Deportivo Saprissa.

“Yo lo he repetido alguna vez, sobre los jugadores que aman a Saprissa, y lo he escuchado muchas veces de Joseph (Mora). Cuando vuelva quiere estar en Saprissa. Es un futbolista interesante y la afición sabe que su deseo es estar en Saprissa y veremos qué pasa”, dijo Gila sobre Joseph Mora.

A Sergio Gila se le consultó si contactaron o tuvieron interés en Erick el ‘Cubo’ Torres, pero negó que lo hayan buscado y más bien confirmó que se quedan con sus cinco extranjeros: Mariano Torres, Fidel Escobar, Javon East, Luis Paradela y Michaell Chirinos.

“Con los extranjeros la tengo muy fácil, a todos les he dicho que no tenemos disponibilidad porque los cinco foráneos van a continuar y son de gran nivel. No vamos a tener movimientos de jugadores extranjeros en la planilla”, aseguró el gerente deportivo.

De ellos, el hondureño Chirinos es quien ha tenido el menor rendimiento, aunque no fue hasta este certamen en que se integró al conjunto tibaseño.

“Chirinos es excelente jugador lo demostró en Olimpia y en Grecia. Es verdad que no ha tenido toda la suerte del mundo, porque cuando se llega a un club es importante tener continuidad. Venía falto de ritmo y tuvo una lesión recién integrándose al grupo. Volvió y ha dado buenos minutos y confío en que va a ser un futbolista importante”, opinó Sergio Gila sobre Michaell Chirinos.

Sergio Gila, gerente deportivo del Deportivo Saprissa, afirmó que la exigencia en el cuadro morado es altísima, y no cualquier jugador puede estar en el club.

Otras figuras del equipo terminan contrato como el volante Ulises Segura, pero Gila dijo que ya tienen todo encaminado con él. Ulises quiere estar en Saprissa y la dirigencia y el cuerpo técnico desean su continuidad con el grupo.

Respecto a las salidas, el dirigente español manifestó que tampoco serán más de dos o tres. Gila expresó que extender contratos con las figuras de la institución no es sencillo, porque varios equipos están tras ellos; incluso, según dijo, algunos han recibido ofertas económicas superiores a lo que paga Saprissa.

Pero Sergio consideró que en el cuadro morado los jugadores están a gusto, tienen un sentimiento de pertenencia y se identifican con la exigencia del club y los aficionados, que torneo a torneo lo que piden es el título.

“La afición es así y eso es lo que nos hace grandes. No tenemos una afición que esté contenta cuando no ganamos”, resaltó Gila.

Sobre la posibilidad de vender a algunos futbolistas al exterior, Gila expresó que algunos clubes han preguntado por varios de ellos, pero no hay ninguna oferta en concreto. Sergio Gila le pidió a los aficionados que confíen en lo que se hace para tener un plantel fuerte y competitivo. Recordó que cuando él y Ángel Catalina se integraron a Saprissa, no tenían la mejor planilla. Afirmó que había mucho por mejorar, pero incorporaron buenos jugadores y por eso obtuvieron el bicampeonato. Gila quiere seguir esa misma línea, pensando en llevar al plantel a futbolistas de buenas condiciones.