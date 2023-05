¿Será que Herediano cumple el pronóstico del único periodista que lo imaginó eliminado?

Les propongo un ejercicio muy fácil: retrocedamos en el tiempo, imaginemos que el Torneo de Clausura 2023 no ha empezado aún y hay que pronosticar quiénes clasifican a las semifinales. Aún más sencillo: no importa el orden y tampoco hay que decir el campeón: ¿Dejarían fuera a Herediano?

Estoy casi seguro que no, porque sería ilógico no poner a un equipo que tiene 15 años al hilo de estar entre los cuatro mejores. Yo pronostiqué a inicios de enero que el Team se metía entre los cuatro mejores y 48 periodistas más también lo hicieron así, en el tradicional ejercicio que efectúa La Nación con 50 comunicadores previo a cada temporada. Sin embargo, solo uno pensó diferente a todos y dejó a los heredianos fuera.

Pronósticos de la prensa para el Torneo de Clausura 2023 50 periodistas de 21 medios informativos distintos participaron en consulta de La Nación FUENTE: Elaboración propia || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.

Ahora sí, volvamos al presente para contarles quién se “atrevió a tanto” con el Tigre. Fue Diego Obando, de Multimedios, y a decir verdad, su interpretación no se basó solo en los números de un club que desde el Invierno 2008 siempre se ha metido a la fase final, sino que interpretó un mal reiterado de los florenses.

“Consideré que el comportamiento y esa tendencia de Herediano de estar cambiando de técnico y ser resultadista, no puede ser efectivo siempre. No es que sea una estrategia de ellos, pero sí es un comportamiento muy repetido que Herediano clasifique sobre la hora y se meta. En este torneo veo muy complejo que lo logre”, detalló este viernes.

Durante el torneo se fueron cumpliendo parte de la inestabilidad que imaginó Obando: en el banquillo rojiamarillo empezó Géiner Segura, luego siguió Jafet Soto y ahora está Jeaustin Campos.

Ojo, nadie está dando por eliminados a Campos y los suyos y tienen muchas probabilidades de avanzar. Si el domingo derrotan a Puntarenas y Sporting no le gana al Cartaginés, pasan. Hasta podrían colarse si empatan y los albos caen. Recordemos que los josefinos son cuartos, con 34 puntos; Herediano es quinto, con 33 puntos, y tendría ventaja en el gol diferencia en caso de empate en puntos.

Obando añadió en su análisis que “del otro lado también hay un equipo urgido por clasificar, como lo es Sporting, que tiene un proceso de casi tres años con José Giacone, mientras que Herediano cambió y apostó por un entrenador que llegó con el torneo avanzado y que venía de un terremoto en Saprissa. Además, la planilla de Herediano se ha quedado un poco más corta, a lo que tenían en los últimos años”.

Veremos qué pasa en la última fecha y si realmente el vaticinio de este periodista se cumple o si la mayoría teníamos la razón. Lo cierto es que de seguro nadie se quiere topar al Team en semifinales.

Herediano y Sporting FC tienen una lucha abierta por clasificar a las semifinales del Torneo de Clausura 2023. A falta de una fecha, todo está en el aire.

Pocos creyeron en Sporting Copiado!

Aunque se trate de pronósticos, hay mucho análisis de todos los que participan en este ejercicio; a la vista está que de momento hay más aciertos que fallos.

La mayoría se inclinó por Saprissa como campeón y terminó como líder y favorito. También se puso a Alajuelense segundo y a Cartaginés como semifinalista. Claro, pocos creyeron en Sporting FC, hoy en día dueño del cuarto lugar y con el futuro en sus manos.

Aunque no hay nada escrito, hay que reconocer que los albos sí han competido. Eduardo Baldares de Columbia, Rodolfo Mora de Repretel, Gabriel Vargas de FUTV y Juan Diego Villarreal de La Nación visualizaron esto y fueron los únicos que votaron por los dirigidos por José Giacone como semifinalistas.

Los albos vienen dando buenas señales, con una organización seria, con jugadores de renombre en su plantel y con un timonel campeón como Giacone. Eso sí, les falta dar el paso al frente y demostrar que están preparados. Veremos si pueden silenciar a todos o si fallan.

Por cierto, no es tema en este instante, no obstante, llama la atención que pese a que Puntarenas FC clasificó en el certamen anterior, la mayoría de periodistas que participaron en estos pronósticos tenían claro que los Tiburones no aguantarían.

Solo dos de los 50 participantes los metieron entre los cuatro primeros del Clausura 2023, mientras que 26 se inclinaron por ubicarlos en el lugar seis. A falta de una fecha para terminar, están en el puesto 10.